Политика
Чешское радио извинилось за заголовок в статье о ЗеленскомРБК 18:53
Руководство Чешского радио (Český rozhlas) извинилось за заголовок в статье о победившем на президентских выборах на Украине Владимире Зеленском.
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Политика
Ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкалья Александр Осипов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал об ущербе от природных пожаров.
Обновлено в 19:10
Политика
Экс-директор СВР назвал самую страшную угрозу человечеству
Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу – исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить", - подчеркнул он.
Обновлено в 20:55
Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса
Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Наука
Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека
Обновлено в 07:31
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Наука
Ученые назвали страны, которым выгодно глобальное потепление
Ранее экономисты обнаружили, что экономический рост достигает пика в странах, где среднегодовая температура близка к 13°C. Более холодный климат негативно влияет на развитие сельского хозяйства, а более жаркий приводит к снижению производительности и усилению социальных конфликтов.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
В США россиянина обвиняют в сексуальных домогательствах в самолете
Гражданину России и США Георгию Серегину грозит до 10 лет тюремного заключения за непристойные прикосновения к пассажирке самолета, оказавшейся его соседкой на рейсе Токио — Вашингтон.
Обновлено в 22:31
Политика
Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено в 22:17
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2
Пожар произошел в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском, сообщает агентство «Сахалин.инфо».
Обновлено в 19:49
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Происшествия
Пожар произошел в новостройке на западе Москвы
Обновлено в 22:22
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Политика
Путин прибыл во Владивосток для переговоров с Ким Чен Ыном
Президент России Владимир Путин, который ранее в четверг провел в Чите совещание по ликвидации последствий природных пожаров, прибыл во Владивосток.
Обновлено в 22:47
Футбол
«Леванте» разгромил «Бетис» в домашнем матче Примеры
В матче 34-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Бетис».
Обновлено в 17:49
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено в 11:16
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Экономика
Министр транспорта САР сообщил о контракте с российской компанией по развитию порта Тартус
Власти Сирии заключили с российской частной компанией "Стройтрансгаз" инвестиционный контракт сроком на 49 лет по управлению портом Тартус на Средиземном море, сообщил министр транспорта САР Али Хамуд в интервью газете al-Watan.
Обновлено в 20:34
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Здоровье
Депутат придумал, как оградить россиян от лжеврачей в Сети
Член комитета по охране здоровья Алексей Куринный поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» идеями борьбы с лжемедиками в социальных сетях.
Обновлено в 10:23
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено в 13:57
Здоровье
ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет
Обновлено в 11:43