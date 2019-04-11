Политика

Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о ЗеленскомИзвестия 12:37

Руководство чешского радио Cesky rozhals Plus не увидело ничего предосудительного в комментарии своего редактора Яна Фингерланда к результатам президентских выборов на Украине. Оно лишь изменило заголовок заметки о победившем в голосовании Владимире Зеленском.
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В Чехии отказались извиняться за сравнение Зеленского с «еврейским клоуном»

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Посольство Украины в Чехии потребовало извинений за «еврея во главе фашистов»

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Украину возмутил скандальный заголовок статьи о Зеленском

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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