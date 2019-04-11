Чешское радио отказалось извиняться за статью про ЗеленскогоМосковский Комсомолец вчера в 12:17

После скандала радиостанция сменила заголовок на «Ян Фингерланд – Еврей во главе Украины», но извиняться за статью отказалась. «Я не вижу довода, почему мы должны были бы отстранить текст с сайта Чешского радио или из радиоархива», - написала шеф-редактор Чешского радио Петр Шабата.

Чешское радио отказалось извиняться за статью про Зеленского

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