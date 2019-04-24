Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о ЗеленскомРИА Новости 10:08
В среду на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Чешского радио Плюс в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".
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Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Политика
Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин заявил, что решение об упрощении порядка получения гражданства РФ жителями Донбасса носит чисто гуманитарный характер.
Обновлено в 11:40
Технологии
Reuters узнало о планах Airbnb запустить свои телешоу и фильмы
Сервис поиска и краткосрочной аренды жилья Airbnb планирует запустить производство своих телешоу для того, чтобы «подогреть аппетит клиентов к путешествиям».
Обновлено в 10:12
Происшествия
Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге
На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Футбол
Мохамед Салах сфотографировался с Дейенерис Таргариен
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах посетил гала-мероприятие американского журнала Time, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:06
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
Обновлено в 08:47
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Политика
Украинская Рада хочет ограничить права президента
На странице Валерия Писаренко, являющегося членом депутатской группы «Возрождение» в Facebook появилось сообщение о том, что Верховная Рада Украины разработала новый законопроект, согласно которому права и полномочия президента страны существенно ограничиваются и передаются премьер-министру и парламенту.
Обновлено в 10:35
Политика
ГРУ оценило в 20 тыс. человек ежегодный приток экстремистов в Европу
Тысячи экстремистов проникают в Европу под видом беженцев, сообщил представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-майор Сергей Ковалев.
Обновлено в 10:45
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Политика
Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине
Монахи просят не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:16
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Политика
Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что с чеченцев надо брать пример в вопросах демографии: рождаемость там очень высокая и нет сирот.
Обновлено в 11:08
Политика
СМИ раскрыли план Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского
В администрации президента Украины Петра Порошенко придумали, как сорвать ритуал вступления в должность избранного главой государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:12
Политика
Bloomberg раскрыл план Путина остаться у власти после 2024 года
Президент РФ Владимир Путин может рассматривать объединение России и Белоруссии как вариант остаться у власти после 2024 года.
Обновлено в 08:06
Футбол
Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО
Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Политика
Nord Stream 2 готовится к суду с ЕС по газовой директиве
Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг написал письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором просит его подтвердить, что «Северный поток-2» будет рассматриваться в рамках директивы не как новый, а как уже существующий проект, что позволит газопроводу получить исключения.
Обновлено в 09:01
Авто
Renault начал продажи обновленного Renault Kaptur в России
Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" следует искать дешевый газ по всему миру. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
В Башкирии раскрыли махинацию с землей на 1 млрд рублей
Обновлено в 07:11