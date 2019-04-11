Политика

Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о ЗеленскомИзвестия 12:37

Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».
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В Чехии отказались извиняться за сравнение Зеленского с «еврейским клоуном»

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«Чешское радио» ответило послу Украины по скандальной статье о «еврее во главе фашистов»

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Телеканал 360°10:17
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Минприроды хочет запретить держать в домах лисиц, макак и крокодилов

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Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту

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Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск

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Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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