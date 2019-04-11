Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о ЗеленскомИзвестия 12:37
Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».
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Политика
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:37
Политика
Кремль ответил на совет не встречаться Зеленскому с Путиным наедине
В Кремле ответили на совет, который был дан новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 09:02
Кино
Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в Китае с абсолютным рекордом
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
«Локо» обыграл «Авто» в финале плей-офф МХЛ и завоевал Кубок Харламова
Хоккеисты ярославского "Локо" победили екатеринбургский "Авто" в седьмом матче финальной серии плей-офф МХЛ и в третий раз завоевали Кубок Харламова.
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Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:17
Футбол
ЦСКА — Анжи 2:0 (2-й тайм)
Обновлено в 12:11
Культура
Скончался создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Герасимов обсудил с коллегой из ЮАР военно-техническое сотрудничество
Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил с командующим вооруженными силами ЮАР генералом Солли Шоке перспективы военно-технического сотрудничества, сообщает Минобороны России.
Обновлено в 12:27
Культура
Зеленский оставит проекты студии «Квартал 95»
Обновлено в 12:38
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может нанять Флетчера на должность скаута
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер летом может занять в клубе должность скаута.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Политика
Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск
В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.
Обновлено в 09:11
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Энергетика
В Белоруссию начала поступать качественная нефть из России
Обновлено в 08:07
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Общество
Беглов утвердил право льготников на бесплатный проезд в электричках
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал закон о праве бесплатного круглогодичного проезда в пригородных электричках шести льготным категориям горожан.
Обновлено в 08:28
Общество
Москвичам пообещали похолодание на Пасху
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в день светлого праздника Пасхи в Москве ожидается похолодание.
Обновлено в 06:48
Наука
Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов
Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
США могут нанести по России удар из космоса, предупредили в Генштабе
США могут использовать космические средства противоракетной обороны (ПРО) для нанесения ударов по объектам России и Китая или любой другой страны мира, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.
Обновлено в 13:20
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57