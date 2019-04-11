Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о ЗеленскомИзвестия 12:37

Руководство чешского радио Cesky rozhals Plus не увидело ничего предосудительного в комментарии своего редактора Яна Фингерланда к результатам президентских выборов на Украине. Оно лишь изменило заголовок заметки о победившем в голосовании Владимире Зеленском.

Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском

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