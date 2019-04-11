Политика

Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о ЗеленскомИзвестия 12:37

Руководство чешского радио Cesky rozhals Plus не увидело ничего предосудительного в комментарии своего редактора Яна Фингерланда к результатам президентских выборов на Украине. Оно лишь изменило заголовок заметки о победившем в голосовании Владимире Зеленском.
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В Чехии отказались извиняться за сравнение Зеленского с «еврейским клоуном»

Газета.Ru12:13

«Еврей, возглавивший фашистов»: Украина потребовала извинений от чешских СМИ за статью о Зеленском

Телеканал 360°10:17

«Чешское радио» ответило послу Украины по скандальной статье о «еврее во главе фашистов»

Взгляд.ру10:22

Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском

РИА Новости10:08

«Еврей, возглавивший фашистов»: Украина потребовала от Чешского радио извинений за статью о Зеленском

Царьград07:48

Посольство Украины в Чехии потребовало извинений за «еврея во главе фашистов»

Lenta.ru07:35

Украину возмутил скандальный заголовок статьи о Зеленском

REGNUM05:58
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Политика

Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса

Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
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В море вблизи Янтарного молодой тюлень забрался в лодку к ныряльщикам.
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Футбол

Зенит — Динамо 2:0

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Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
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Solar JSOC зафиксировала двукратный рост числа кибератак в 2018 году

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Похудевшая до 42 кг Джоли страдает от паралича и пишет завещание

Актриса похудела до 42 кг и страдает от паралича Белла, который влияет на мышцы лица.
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В России уменьшилось количество новорожденных с синдромом Дауна

Главный внештатный специалист по медицинской генетике департамента здравоохранения Москвы профессор Наталия Демикова рассказала, что в России врачи стали чаще выявлять синдром Дауна во время беременности.
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Собчак довела Бузову до припадка

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак вывела на эмоции свою коллегу по «Дому-2» Ольгу Бузову.
Обновлено в 14:30
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Названы самые популярные смартфоны в России

Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено в 04:51
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков

Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
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Авто

Mercedes вывел на тесты секретную новинку

Вероятно, Mercedes обкатывает узлы и агрегаты, которые появятся в будущем на SL-Class.
Обновлено в 11:47
Политика

Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»

Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Политика

На Украине началось расследование против кинокомпании Зеленского

Украинское Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование против кинокомпании "Киноквартал", владеет которой победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:32
Авто

Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов

Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге

На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Политика

Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
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Гаджеты

Apple выпустит наушники AirPods 3 с функцией шумоподавления

Американская компания Apple планирует выпустить наушники AirPods третьего поколения до конца 2019 года.
Обновлено в 13:04
Политика

Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено в 12:51
Здоровье

Супербактерии-убийцы стремительно размножаются из-за самолечения антибиотиками

Эксперты обнародовали шокирующую информацию: уже через 30 лет от инфекций, вызванных супербактериями, будет умирать ежегодно 10 миллионов человек.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Убийца расчленил знакомую за отказ стать второй женой

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что девушка была задушена. Убийца обезобразил лицо и руки трупа.
Обновлено в 15:51
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Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:2

«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Манчестер Сити» в матче 31-го тура чемпионата Англии.
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Путин дал старт первой отгрузке СПГ на заводе «Криогаз-Высоцк»

Президент России Владимир Путин дал старт первой отгрузке продукции на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Криогаз – Высоцк", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:45
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В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер

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Названа причина поломок складного Samsung Galaxy Fold

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Две нейросети смогли преобразовать сигналы мозга в человеческую речь

Помимо нейросетей потребовалось создать еще синтезатор речи.
Обновлено в 15:28
Общество

В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла

В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.
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OPPO представила новинку с оригинальной фронтальной камерой

Компания OPPO презентовала миру новую линейку смартфонов – Reno.
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После поражения от «Армавира» «Зенит-2» вылетел в ПФЛ

"Армавир" с "Зенитом-2" провели матч 33-го тура ФНЛ.
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Музыка

Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»

Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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