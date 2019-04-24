Политика
Чешское радио извинилось за заголовок в статье о ЗеленскомРБК 18:53
Руководство Чешского радио (Český rozhlas) извинилось за заголовок в статье о победившем на президентских выборах на Украине Владимире Зеленском.
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Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
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В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР
Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.
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Общество
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Ущерб от природных пожаров, произошедших 19 и 20 апреля в Забайкальском крае, оценивается в 1 млрд рублей, сообщил врио губернатора Александр Осипов в четверг на совещании по ситуации с природными пожарами, которое проводит в Чите президент России Владимир Путин.
Обновлено в 19:38
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено в 17:05
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Путешествия
На Шри-Ланке приняли необходимые меры для защиты туристов
Согласно информации опубликованной на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook говорится, что после серии террористических актов, которые произошли в стране в пасхальное воскресенье, на острове приняты «все возможные меры» для обеспечения безопасности приезжающих.
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Футбол
Зенит — Динамо 2:0
Обновлено в 15:55
Происшествия
Россиянин пошел под суд за домогательства к спящей пассажирке самолета
Гражданину России и США предъявлены обвинения в насильственном сексуальном контакте из-за домогательств к спящей 19-летней девушке на борту самолета.
Обновлено в 19:30
Гаджеты
OPPO представила новинку с оригинальной фронтальной камерой
Компания OPPO презентовала миру новую линейку смартфонов – Reno.
Обновлено в 15:31
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
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Политика
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Общежитие строителей сгорело на Сахалине
Обновлено в 19:02
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Культура
Netflix может лишиться прав на показ «Офиса»
Стриминговый сервис Netflix может лишиться прав на показ сериала «Офис», который является самым просматриваемым шоу на сервисе.
Обновлено в 15:58
Политика
Сенат Флориды разрешил школьным учителям вооружаться
Сенат законодательного собрания американского штата Флорида одобрил законопроект, разрешающий школьным учителям носить оружие в здании школы, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 18:42
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Космос
Шведские водолазы обнаружили аномалию на дне Балтийского моря
Группа Шведских водолазов обнаружила на дне Балтийского моря необычный объект, очертания которого напоминают космический корабль, передает "ПолитРоссия" со ссылкой на перевод статьи Daily Express.
Обновлено в 18:03
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Происшествия
Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге
На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Джонни Депп собирается жениться на русской танцовщице
Длительные затяжные судебные разбирательства голливудского актера Джонни Деппа со своей бывшей женой актрисой Эмбер Херд немало выматывают звезду фильма «Пираты Карибского моря».
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Кино
«Мстители: Финал» установили новый рекорд сборов
Новый рекорд по сборам в ходе предварительных продаж билетов в России установлен картиной «Мстители: Финал».
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:49
Гаджеты
Названа причина поломок Samsung Galaxy Fold
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах распада «Уральских пельменей»
Причиной распада коллектива Михалкова называет отсутствие продюсера, который руководил бы всем процессом.
Обновлено в 09:25
Кино
Джеймс Ван спродюсирует экранизацию романа «Жребий» Стивена Кинга
Киностудия New Line запустила в производство экранизацию одного из первых романов Стивена Кинга "Жребий", сообщает издание Соміпд Soon.
Обновлено в 13:19
Политика
Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 18:04
Общество
Для учителей Прикамья заработал методический центр по внедрению «Московской электронной школы»
На базе «Центра информационного развития Пермского края» создан методический центр по внедрению платформы «Московской электронной школы» в пилотных школах Пермского края.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено в 11:16