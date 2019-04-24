Чешское радио извинилось за заголовок в статье о ЗеленскомРБК 18:53

Руководство Чешского радио (Český rozhlas) извинилось за заголовок в статье о победившем на президентских выборах на Украине Владимире Зеленском.

Чешское радио извинилось за заголовок в статье о Зеленском

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