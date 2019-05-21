Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит РоссиюРИА Новости вчера в 20:19

Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

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