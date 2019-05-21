Политика
Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит РоссиюГазета Кемерова вчера в 22:49
Чешский журналист Йиржи Кобза в своей статье для издания Parlamentní Listy объяснил, почему на Западе не любят Россию.
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Здоровье
Главный онколог назвал продукты, вызывающие рак
Руководитель рабочей группы по диагностике и лечению меланомы кожи головы и шеи НМИЦР Минздрава Андрей Поляков в свою очередь отметил важность диагностики этого заболевания на ранней стадии.
Обновлено в 10:27
Происшествия
На севере Москвы нашли пакет с двумя гранатами
Две гранаты Ф-1 обнаружили во вторник в пакете на севере Москвы, на место ЧП следуют кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:23
Политика
США ввели санкции против трёх организаций из России
Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.
Обновлено в 10:35
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Гаджеты
Россияне распродают смартфоны Huawei
С момента объявления новостей поиски китайского производителя Huawei на Юле снизились на 7%. Самую популярную модель бренда — Honor (на них приходится 60% поисков), также стали искать реже на 6,5%. Из последних моделей Huawei по поискам на сервисе лидируют Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.
Обновлено в 10:00
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Политика
Меньше говорить: Кучма дал совет Зеленскому
Бывший украинский президент Леонид Кучма дал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому несколько советов.
Обновлено в 10:10
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Гаджеты
Adobe выпустила видеоредактор Rush для Android
Компания Adobe выпустила для Android-устройств универсальный видеоредактор Premiere Rush.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Ижевске SSJ 100 сняли с рейса из-за протекания топлива
Самолет выполнял руление по взлетно-посадочной полосе, когда выяснилось, что из бака подтекает топливо, сообщает Life.ru.
Обновлено в 09:57
Политика
Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено в 11:42
Авто
Половина иномарок в России производится на трех автозаводах
Второе место занимает калининградский «Автотор» (203,4 тыс. шт.), а третье – тольяттинский АВТОВАЗ (172,2 тыс. шт.).Как отмечают эксперты агентства, сборка иномарок в нашей стране осуществляется на 29 автозаводах.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Омбудсмен проверит состояние ноги находящегося в СИЗО Кокорина
Состояние ноги Александра Кокорина вызывает опасения у самого футболиста и врачей "Зенита", которые после первого визита больше ни разу не были в СИЗО у нападающего.
Обновлено в 11:15
Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин
В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Финансы
В Минфине допустили снижение объема предложения ОФЗ
Минфин допускает сокращение объема предложения ОФЗ во втором полугодии в случае отсутствия негативных факторов из-за перевыполнения плана, заявил журналистам директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.
Обновлено в 11:40
Финансы
Индекс Московской биржи побил исторический рекорд
Индекс МосБиржи с начала дня вырос на 1,1% и установил новый исторический максимум на отметке 2600 пунктов.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Петербурге погиб владелец завода «Сантех»
В здании на шоссе Революции в Санкт-Петербурге обнаружили тело владельца завода «Сантех». Рядом находилась штурмовая винтовка Beretta.
Обновлено в 11:46
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Общество
Подмосковные дачники рассказали, как полностью уничтожить борщевик
Чаплин подчеркнул, что первые ростки борщевика начинают появляться в конце мая, вторые – к концу июня, и третий раз - в конце августа.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован
Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Обновлено в 02:47
Космос
Как Солнце «качает» воду с Марса
Оба демонстрируют наличие в круговороте воды на Марсе "бутылочного горлышка", которое вода может преодолеть лишь в определенное время перигелия.
Обновлено в 05:59
Футбол
Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы
Футболист лондонского "Арсенала" армянский полузащитник Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси" в Баку, сообщается на сайте "канониров".
Обновлено в 06:43
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Общество
В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом
Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Наука
Создан самый громкий звук под водой
Обновлено в 00:30
Гаджеты
Honor представил новые смартфоны
Обновлено в 10:38