Политика

Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит РоссиюГазета Кемерова вчера в 22:49

Чешский журналист Йиржи Кобза в своей статье для издания Parlamentní Listy объяснил, почему на Западе не любят Россию.
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Пучков «Гоблин» раскрыл истинные причины нелюбви западных стран к России

Народные новости08:35

Чешский журналист назвал причину, по которой Запад не любит Россию

Life.ruвчера в 21:41

«Гоблин» Пучков объяснил чешскому журналисту причину нелюбви Запада к РФ

Экономика сегодня07:49

Пучков объяснил чешскому журналисту, почему на самом деле Запад не любит РФ

ФАН05:57

Чешский журналист объяснил суть противостояния Запада и России

Национальная служба новостей01:40

В Чехии назвали то, чем Россия пугает Запад

URA.Ruвчера в 23:25

Чешский журналист объяснил, чем Россия пугает Запад

Газета.Ru08:18
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Здоровье

Главный онколог назвал продукты, вызывающие рак

Руководитель рабочей группы по диагностике и лечению меланомы кожи головы и шеи НМИЦР Минздрава Андрей Поляков в свою очередь отметил важность диагностики этого заболевания на ранней стадии.
Обновлено в 10:27
Происшествия

На севере Москвы нашли пакет с двумя гранатами

Две гранаты Ф-1 обнаружили во вторник в пакете на севере Москвы, на место ЧП следуют кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:23
Политика

США ввели санкции против трёх организаций из России

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.
Обновлено в 10:35
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Гаджеты

Россияне распродают смартфоны Huawei

С момента объявления новостей поиски китайского производителя Huawei на Юле снизились на 7%. Самую популярную модель бренда — Honor (на них приходится 60% поисков), также стали искать реже на 6,5%. Из последних моделей Huawei по поискам на сервисе лидируют Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.
Обновлено в 10:00
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Политика

Меньше говорить: Кучма дал совет Зеленскому

Бывший украинский президент Леонид Кучма дал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому несколько советов.
Обновлено в 10:10
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Гаджеты

Adobe выпустила видеоредактор Rush для Android

Компания Adobe выпустила для Android-устройств универсальный видеоредактор Premiere Rush.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Ижевске SSJ 100 сняли с рейса из-за протекания топлива

Самолет выполнял руление по взлетно-посадочной полосе, когда выяснилось, что из бака подтекает топливо, сообщает Life.ru.
Обновлено в 09:57
Политика

Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено в 11:42
Авто

Половина иномарок в России производится на трех автозаводах

Второе место занимает калининградский «Автотор» (203,4 тыс. шт.), а третье – тольяттинский АВТОВАЗ (172,2 тыс. шт.).Как отмечают эксперты агентства, сборка иномарок в нашей стране осуществляется на 29 автозаводах.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Омбудсмен проверит состояние ноги находящегося в СИЗО Кокорина

Состояние ноги Александра Кокорина вызывает опасения у самого футболиста и врачей "Зенита", которые после первого визита больше ни разу не были в СИЗО у нападающего.
Обновлено в 11:15
Энергетика

Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин

В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Финансы

В Минфине допустили снижение объема предложения ОФЗ

Минфин допускает сокращение объема предложения ОФЗ во втором полугодии в случае отсутствия негативных факторов из-за перевыполнения плана, заявил журналистам директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.
Обновлено в 11:40
Финансы

Индекс Московской биржи побил исторический рекорд

Индекс МосБиржи с начала дня вырос на 1,1% и установил новый исторический максимум на отметке 2600 пунктов.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Происшествия

В Петербурге погиб владелец завода «Сантех»

В здании на шоссе Революции в Санкт-Петербурге обнаружили тело владельца завода «Сантех». Рядом находилась штурмовая винтовка Beretta.
Обновлено в 11:46
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Обновлено в 11:52
Общество

Подмосковные дачники рассказали, как полностью уничтожить борщевик

Чаплин подчеркнул, что первые ростки борщевика начинают появляться в конце мая, вторые – к концу июня, и третий раз - в конце августа.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован

Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Культура

В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»

Обновлено в 02:47
Космос

Как Солнце «качает» воду с Марса

Оба демонстрируют наличие в круговороте воды на Марсе "бутылочного горлышка", которое вода может преодолеть лишь в определенное время перигелия.
Обновлено в 05:59
Футбол

Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы

Футболист лондонского "Арсенала" армянский полузащитник Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси" в Баку, сообщается на сайте "канониров".
Обновлено в 06:43
Кино

Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»

Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Общество

В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом

Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Наука

Создан самый громкий звук под водой

Обновлено в 00:30
Гаджеты

Honor представил новые смартфоны

Обновлено в 10:38
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