Экономика
Чешский производитель молока оценил убытки от российского продэмбаргоРИА Новости вчера в 20:38
Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
Обновлено вчера в 00:08
Происшествия
В результате взрыва в Каире погибли 17 человек, 32 получили ранения
Обновлено вчера в 21:06
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено 03 августа в 13:31
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Экономика
«Основа» увидела себе цену
Группа инвестировала в новые технологии для ритейла Как выяснил "Ъ", девелоперская группа "Основа" Александра Ручьева стала совладельцем компании "Цифровые технологии ритейла", которая уже начала поставлять систему электронных ценников в сети "Вкусвилл", "Верный" и "Аскона".
Обновлено вчера в 18:34
Авто
В Сети показали гибридный УАЗ-2970
В реальных условиях УАЗ-2970 показал себя не эффективно, но при замене гибридной начинки на классический ДВС, вполне мог поступить на службу в армию.
Обновлено вчера в 02:50
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено вчера в 22:13
Футбол
В «Зените» отреагировали на обвинения фанатов в расизме
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал реакцию иностранных СМИ на баннер болельщиков клуба в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Обновлено вчера в 23:29
Наука
Действие вируса Зика на плод оказалось более непредсказуемым
Калифорнийские исследователи показали, что вирус Зика действует на плод более непредсказуемо, чем считалось раньше: в случае, если при рождении никаких нарушений не было, отклонения могут появиться позже, и наоборот.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
Представитель Росгвардии назвал уроком дело об угрозах детям силовиков
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал провокацией угрозы в интернете в адрес сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:09
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей
Китайская компания Xiaomi запатентовала смартфон с безрамочным дисплеем, на задней панели которого будет расположена солнечная батарея.
Обновлено вчера в 20:42
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено вчера в 04:53
Экономика
Была канава — стала река: как предприниматели землю выкупали
Обновлено вчера в 23:00
Теннис
Медведев проиграл Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне
Кирьос войдет в топ-30 рейтинга ATP.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
МИД РФ предупредил о тропическом шторме в Японии и Южной Корее
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено вчера в 07:52
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
Танки испортили асфальт на Театральной площади в Красноярске
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Технологии
Искусственный интеллект предскажет блэкауты, вызванные грозами
Ранее стало известно, что в Петербурге появится центр по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.
Обновлено вчера в 20:37
Здоровье
Медики назвали способы домашнего лечения, которые опаснее заболеваний
Эксперты обнаружили опасные способы лечения, которые могут навредить здоровью.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
В Якутии после отравления 17 человек в кафе завели уголовное дело
Обновлено вчера в 23:28
Общество
В районе Хабаровска на Амуре из-за повышения уровня воды тонут острова
Острова, на которых расположены дачные участки хабаровчан, уходят под воду из-за резкого повышения уровня воды в Амуре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США
ИА «Ореанда-Новости» Как сообщается на сайте Кремля, российский президент направил телеграмму Дональду Трампу в связи с происшествиями в американских штатах Техас и Огайо.
Обновлено вчера в 11:40
Технологии
Как я обнаружил загадочный наскальный рисунок рядом с перевалом Дятлова
В 20 километрах на север в направление от перевала Дятлова, находится довольно высокая гора.
Обновлено вчера в 20:04
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено вчера в 15:39