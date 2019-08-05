Экономика

Чешский производитель молока оценил убытки от российского продэмбаргоРИА Новости 20:38

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Убытки крупнейшего чешского производителя молочных продуктов, компании Madeta, заводы которого расположены на юге республики, из-за эмбарго, введенного Россией в ответ на антироссийские санкции Запада, составили около 6,5 миллиона долларов, сообщил РИА Новости председатель правления и генеральный директор компании Милан Теплы.
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Контрсанкции России разорили мелкие фермы Чехии

News.ru20:54

Чешский производитель молока оценил убытки от российского продэмбарго

РИА Новости20:38
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
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