Политика
Чешский президент призвал Украину смириться с потерей КрымаREGNUM вчера в 21:03
Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
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с чего всё началось
«Оба они, как видно, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения», - заявил он в интервью телеканалу Barrandov.ТК Звездавчера в 21:36
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 03:07, Вашингтон
Происшествия
В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов
Псевдо-вакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели их госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде
Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Политика
Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию
Российским туристам следует воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется-первый зампред комитета СФ.
Обновлено в 02:47
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян
Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян.
Обновлено вчера в 05:45
Политика
Протестующие разгромили офис правящей партии в Грузии
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
Арестован бизнесмен Бойко-Великий
Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 19 августа 2019 года бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в хищениях из банка «Кредитный экспресс».
Обновлено вчера в 13:06
Экономика
«Ведомости»: «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов
Ритейлер "Лента" приобретает складской комплекс на 70 тыс. кв. м с возможностью расширения до 80 тыс. в Тосненском районе Ленинградской области у ГК "Ориентир", сообщает газета "Ведомости", со ссылкой на представителей сторон и консультанта сделки, компании Cushman & Wakefield.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Великобритании 10-летний мальчик погиб, защищая сестру от своего отца
В Великобритании 10-летний мальчик Кейн Моррис погиб, спасая восьмилетнюю сестру, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на The Sun.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Скончалась теща композитора Бари Алибасова
На днях скончалась теща знаменитого композитора Бари Алибасова. Женщина ушла из жизни в возрасте 81-го года от начальной стадии рака.
Обновлено в 01:42
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
МИД Абхазии отреагировало на события в парламенте Грузии
Сотрудники Министерства иностранных дел Абхазии прокомментировали события возле парламента Грузии, возмущаясь заявлением грузинского депутата во время заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
Обновлено в 02:33
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Общество
Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено вчера в 07:04
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
Наука
На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя
Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.
Обновлено 19 июня в 14:49
Хоккей
Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин
Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Экстренно госпитализирован Руперт Мердок
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Палата представителей США одобрила помощь Киеву почти на $700 млн
«Палата представителей конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти $700 млн для поддержки Украины», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ пойман с 10 миллионами рублей
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест оперативного сотрудника отдела Кировского района ФСБ 33-летнего капитана Кирилла Либена, задержанного при получении 10 миллионов рублей от предпринимателя.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Первая жена Брэдли Купера назвала его «превосходным манипулятором»
Еще до расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк на полках книжных магазинов появилась автобиография единственной законной жены актера Дженнифер Экспозито.
Обновлено в 02:10
Политика
Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:09
Хоккей
Подколзин пообещал поехать в НХЛ после контракта со СКА
Российский нападающий Василий Подколзин в интервью TVA Sports заявил, что намерен поехать в НХЛ после завершения контракта со СКА.
Обновлено в 01:50
Экономика
Дума Екатеринбурга внесла изменения в бюджет-2019
Корректировку приняли единогласно. Напомним, 11 июня 2019 года гордума отказалась принимать первый вариант поправок в бюджет.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Максим Виторган не выплачивает алименты Ксении Собчак
За разрывом отношений актера Максима Виторгана и журналистки Ксении Собчак наблюдало большое количество поклонников, вероятно, надеясь на скандал.
Обновлено в 02:21
Политика
В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56