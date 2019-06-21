Чешский президент призвал Украину смириться с потерей КрымаREGNUM вчера в 21:03

с чего всё началось

Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Происшествия В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов Псевдо-вакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели их госпитализировали.

Шоу-бизнес Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.

Политика Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию Российским туристам следует воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется-первый зампред комитета СФ.

Экономика Путин объяснил падение доходов россиян Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян.

Происшествия Арестован бизнесмен Бойко-Великий Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 19 августа 2019 года бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в хищениях из банка «Кредитный экспресс».

Экономика «Ведомости»: «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов Ритейлер "Лента" приобретает складской комплекс на 70 тыс. кв. м с возможностью расширения до 80 тыс. в Тосненском районе Ленинградской области у ГК "Ориентир", сообщает газета "Ведомости", со ссылкой на представителей сторон и консультанта сделки, компании Cushman & Wakefield.

Происшествия В Великобритании 10-летний мальчик погиб, защищая сестру от своего отца В Великобритании 10-летний мальчик Кейн Моррис погиб, спасая восьмилетнюю сестру, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на The Sun.

Шоу-бизнес Скончалась теща композитора Бари Алибасова На днях скончалась теща знаменитого композитора Бари Алибасова. Женщина ушла из жизни в возрасте 81-го года от начальной стадии рака.

Армия и оружие NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.

Политика МИД Абхазии отреагировало на события в парламенте Грузии Сотрудники Министерства иностранных дел Абхазии прокомментировали события возле парламента Грузии, возмущаясь заявлением грузинского депутата во время заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Общество МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.

Общество Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.

Политика ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.

Финансы Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.

Авто Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).

Наука На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.

Хоккей Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.

Политика Палата представителей США одобрила помощь Киеву почти на $700 млн «Палата представителей конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти $700 млн для поддержки Украины», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Происшествия Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ пойман с 10 миллионами рублей Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест оперативного сотрудника отдела Кировского района ФСБ 33-летнего капитана Кирилла Либена, задержанного при получении 10 миллионов рублей от предпринимателя.

Шоу-бизнес Первая жена Брэдли Купера назвала его «превосходным манипулятором» Еще до расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк на полках книжных магазинов появилась автобиография единственной законной жены актера Дженнифер Экспозито.

Политика Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.

Хоккей Подколзин пообещал поехать в НХЛ после контракта со СКА Российский нападающий Василий Подколзин в интервью TVA Sports заявил, что намерен поехать в НХЛ после завершения контракта со СКА.

Экономика Дума Екатеринбурга внесла изменения в бюджет-2019 Корректировку приняли единогласно. Напомним, 11 июня 2019 года гордума отказалась принимать первый вариант поправок в бюджет.

Шоу-бизнес Максим Виторган не выплачивает алименты Ксении Собчак За разрывом отношений актера Максима Виторгана и журналистки Ксении Собчак наблюдало большое количество поклонников, вероятно, надеясь на скандал.