Политика

Чешский президент призвал Украину смириться с потерей КрымаREGNUM вчера в 21:03

Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
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с чего всё началось
«Оба они, как видно, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения», - заявил он в интервью телеканалу Barrandov
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ТК Звездавчера в 21:36

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Чехия призвала Украину смириться с потерей Крыма

Lenta.ruвчера в 23:31

Президент Чехии поддержал российский Крым

Московский Комсомолец01:07

Президент Чехии призвал Украину «смириться» с воссоединением Крыма с РФ

РЕН ТВвчера в 16:01

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

РИА Новостивчера в 17:44

Чехия призвала Украину «смириться» с присоединением Крыма к РФ

Газета.Ruвчера в 16:58

Президент Чехии призвал отменить антироссийские санкции

ТАССвчера в 16:08

Земан призвал отменить антироссийские санкции

RT на русскомвчера в 19:37
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Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Псевдо-вакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели их госпитализировали.
Обновлено в 01:30
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Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде

Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Политика

Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию

Российским туристам следует воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется-первый зампред комитета СФ.
Обновлено в 02:47
Экономика

Путин объяснил падение доходов россиян

Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян.
Обновлено вчера в 05:45
Общество

Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые

Обновлено в 00:15
Политика

Протестующие разгромили офис правящей партии в Грузии

Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

Арестован бизнесмен Бойко-Великий

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 19 августа 2019 года бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в хищениях из банка «Кредитный экспресс».
Обновлено вчера в 13:06
Экономика

«Ведомости»: «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов

Ритейлер "Лента" приобретает складской комплекс на 70 тыс. кв. м с возможностью расширения до 80 тыс. в Тосненском районе Ленинградской области у ГК "Ориентир", сообщает газета "Ведомости", со ссылкой на представителей сторон и консультанта сделки, компании Cushman & Wakefield.
Обновлено в 01:57
Происшествия

В Великобритании 10-летний мальчик погиб, защищая сестру от своего отца

В Великобритании 10-летний мальчик Кейн Моррис погиб, спасая восьмилетнюю сестру, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на The Sun.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес

Скончалась теща композитора Бари Алибасова

На днях скончалась теща знаменитого композитора Бари Алибасова. Женщина ушла из жизни в возрасте 81-го года от начальной стадии рака.
Обновлено в 01:42
Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:27
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

МИД Абхазии отреагировало на события в парламенте Грузии

Сотрудники Министерства иностранных дел Абхазии прокомментировали события возле парламента Грузии, возмущаясь заявлением грузинского депутата во время заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
Обновлено в 02:33
Общество

МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг

Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Общество

Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Финансы

Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года

В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено вчера в 07:04
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
Наука

На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя

Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.
Обновлено 19 июня в 14:49
Хоккей

Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин

Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

Экстренно госпитализирован Руперт Мердок

Обновлено вчера в 23:21
Политика

Палата представителей США одобрила помощь Киеву почти на $700 млн

«Палата представителей конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти $700 млн для поддержки Украины», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ пойман с 10 миллионами рублей

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест оперативного сотрудника отдела Кировского района ФСБ 33-летнего капитана Кирилла Либена, задержанного при получении 10 миллионов рублей от предпринимателя.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Первая жена Брэдли Купера назвала его «превосходным манипулятором»

Еще до расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк на полках книжных магазинов появилась автобиография единственной законной жены актера Дженнифер Экспозито.
Обновлено в 02:10
Политика

Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:09
Хоккей

Подколзин пообещал поехать в НХЛ после контракта со СКА

Российский нападающий Василий Подколзин в интервью TVA Sports заявил, что намерен поехать в НХЛ после завершения контракта со СКА.
Обновлено в 01:50
Экономика

Дума Екатеринбурга внесла изменения в бюджет-2019

Корректировку приняли единогласно. Напомним, 11 июня 2019 года гордума отказалась принимать первый вариант поправок в бюджет.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Максим Виторган не выплачивает алименты Ксении Собчак

За разрывом отношений актера Максима Виторгана и журналистки Ксении Собчак наблюдало большое количество поклонников, вероятно, надеясь на скандал.
Обновлено в 02:21
Политика

В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
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