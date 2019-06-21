Чешский президент призвал Украину смириться с потерей КрымаREGNUM вчера в 21:03

с чего всё началось

Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Футбол «Краснодар» сыграл вничью с ростовской «Чайкой» ФК «Краснодар» 20 июня в товарищеском матче сыграл вничью с «Чайкой» Игра прошла в Краснодаре на «стадионе Академии» и завершилась со счетом 2:2. Первый гол на 33-й минуте забил краснодарский полузащитник Масиэл Вандерсон.

Хоккей «Вегас» намерен обменять Гусева, сообщили СМИ По информации Лебрюна, Гусевым, который пополнил состав "Вегаса" в апреле 2019 года, интересуются сразу несколько клубов.

Армия и оружие NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже отменил решение Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник, однако позже отменил их.

Политика Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Президент Грузии обвинила Россию в причастности к протестам Грузинский президент Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в «расколе страны».

Происшествия В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2 В Краснодарском крае в результате крушения вертолета Ми-2 погиб пилот, сообщает 21 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.

Общество МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.

Авто УАЗ собирается делать семейный внедорожник По информации от Авто Mail.ru, стоимость санитарной версии машины обойдется в 1,99 тыс. руб. Однако цена семейного варианта пока неизвестна, хотя "Автодом" уже начал вовсю рекламировать свое "детище".

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".

Армия и оружие Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.

Политика В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Наука Роспатент назвал 100 лучших изобретений года Федеральная служба по интеллектуальной собственности представила результаты анализа патентов, выданных в 2018 года, а также опубликовала список "100 лучших изобретений 2018 года".

Шоу-бизнес Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.

Музыка В сети появилась ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри В сети появилась ранее неизданная версия композиции "Time" Фредди Меркьюри под названием "Time Waits For One".

Авто Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).

Футбол Одноклубник Феррейра-Карраско обвинил бельгийца в лени Вратарь китайского клуба "Далянь Ифан" Юй Цзыцянь обвинил одноклубника Янника Феррейра-Карраско в намеренном получении дисквалификации.

Футбол Московское «Динамо» объявило цены на абонементы на новый сезон Самые дешевые абонементы на домашние матчи московского футбольного клуба "Динамо" сезона-2019/20 стоят 3,8 тысячи рублей, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".

Шоу-бизнес СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в очередной беременности Kate Middleton’s Royal Ascot 2019 body language suggests ANOTHER royal might be pregnant https: / / t.co / pvxvZTNidC pic.twitter.com / NVaQFVuw4b — Daily Express (@ Daily_Express) 19 июня 2019 г. 10 мая британские СМИ сообщили, что Кейт и Уильям не против завести четвертого ребенка, особенно после того, как у принца Гарри и его жены Меган Маркл родился первенец.

Футбол «Спартак» предложил за футболиста «Лейпцига» € 15 млн «Лейпциг» оценивает его в 15 млн евро. «Спартак» и ПСВ уже сообщили о готовности выплатить данную сумму, — приводит слова агента Record.

Транспорт Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины Число украинских туристов, следующих в Крым, заметно увеличилось с наступлением летнего курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

Общество Часть белух и косаток из «китовой тюрьмы» повезли к морю Как передает РИА «Новости», первая партия животных (две косатки и шесть белух) была погружена на машины в четверг, 20 июня.

Экономика НМТП направит на дивиденды еще 9,6 млрд рублей Новороссийский морской торговый порт (НМТП) выплатит 9,6 млрд рублей дивидендов, с учетом выплаченных ранее по итогам 2018 года группа направит на них 98,4% от чистой прибыли по РСБУ.