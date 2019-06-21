Политика
Чешский президент призвал Украину смириться с потерей КрымаREGNUM вчера в 21:03
Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
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с чего всё началось
«Оба они, как видно, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения», - заявил он в интервью телеканалу Barrandov.ТК Звездавчера в 21:36
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:42, Вашингтон
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с ростовской «Чайкой»
ФК «Краснодар» 20 июня в товарищеском матче сыграл вничью с «Чайкой» Игра прошла в Краснодаре на «стадионе Академии» и завершилась со счетом 2:2. Первый гол на 33-й минуте забил краснодарский полузащитник Масиэл Вандерсон.
Обновлено в 01:12
Хоккей
«Вегас» намерен обменять Гусева, сообщили СМИ
По информации Лебрюна, Гусевым, который пополнил состав "Вегаса" в апреле 2019 года, интересуются сразу несколько клубов.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже отменил решение
Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник, однако позже отменил их.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Обновлено в 02:42
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в причастности к протестам
Грузинский президент Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в «расколе страны».
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2
В Краснодарском крае в результате крушения вертолета Ми-2 погиб пилот, сообщает 21 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Обновлено в 03:06
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
По информации от Авто Mail.ru, стоимость санитарной версии машины обойдется в 1,99 тыс. руб. Однако цена семейного варианта пока неизвестна, хотя "Автодом" уже начал вовсю рекламировать свое "детище".
Обновлено вчера в 06:10
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси
К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Обновлено в 03:51
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Наука
Роспатент назвал 100 лучших изобретений года
Федеральная служба по интеллектуальной собственности представила результаты анализа патентов, выданных в 2018 года, а также опубликовала список "100 лучших изобретений 2018 года".
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Музыка
В сети появилась ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри
В сети появилась ранее неизданная версия композиции "Time" Фредди Меркьюри под названием "Time Waits For One".
Обновлено вчера в 13:43
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
Футбол
Одноклубник Феррейра-Карраско обвинил бельгийца в лени
Вратарь китайского клуба "Далянь Ифан" Юй Цзыцянь обвинил одноклубника Янника Феррейра-Карраско в намеренном получении дисквалификации.
Обновлено в 04:04
Футбол
Московское «Динамо» объявило цены на абонементы на новый сезон
Самые дешевые абонементы на домашние матчи московского футбольного клуба "Динамо" сезона-2019/20 стоят 3,8 тысячи рублей, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
Обновлено в 03:14
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в очередной беременности
Kate Middleton’s Royal Ascot 2019 body language suggests ANOTHER royal might be pregnant https: / / t.co / pvxvZTNidC pic.twitter.com / NVaQFVuw4b — Daily Express (@ Daily_Express) 19 июня 2019 г. 10 мая британские СМИ сообщили, что Кейт и Уильям не против завести четвертого ребенка, особенно после того, как у принца Гарри и его жены Меган Маркл родился первенец.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Хакамада заявила, что ее «особенная» дочь вправе жить так, как хочет
В новом интервью Ирина Муцуовна заявила, что ничего не контролирует в жизни дочери с синдромом Дауна.
Обновлено в 02:56
Футбол
«Спартак» предложил за футболиста «Лейпцига» € 15 млн
«Лейпциг» оценивает его в 15 млн евро. «Спартак» и ПСВ уже сообщили о готовности выплатить данную сумму, — приводит слова агента Record.
Обновлено в 02:14
Транспорт
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
Число украинских туристов, следующих в Крым, заметно увеличилось с наступлением летнего курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.
Обновлено в 04:01
Общество
Часть белух и косаток из «китовой тюрьмы» повезли к морю
Как передает РИА «Новости», первая партия животных (две косатки и шесть белух) была погружена на машины в четверг, 20 июня.
Обновлено в 04:19
Экономика
НМТП направит на дивиденды еще 9,6 млрд рублей
Новороссийский морской торговый порт (НМТП) выплатит 9,6 млрд рублей дивидендов, с учетом выплаченных ранее по итогам 2018 года группа направит на них 98,4% от чистой прибыли по РСБУ.
Обновлено в 04:11
Политика
Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
Внешэкономбанк (ВЭБ) направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк, сообщила госкорпорация.
Обновлено в 04:00