Происшествия
Чешский футболист погиб в ДТП после матчаРБК 05:48
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции. Об этом в Twitter-аккаунте сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 01:22
Происшествия
Священник и попадья подрались с прохожими
Уточняется, что драка произошла из-за того, что женщина попросила жену священника отойти в сторону, однако попадье такое предложение не понравилось и она достала электрошокер.
Обновлено в 02:52
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Технологии
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Tele2 первым из сотовых операторов предложит абонентам попробовать eSim – интегрированные в мобильные устройства сим-карты, рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 17:02
Авто
Объявлена дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana
Французская компания Renault озвучила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana, которая запланирована на 22 мая.
Обновлено вчера в 23:30
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Финансы
Рубль нашел временную поддержку
Перед основной фазой ослабления рубля курс доллара должен вернутся в зону 64,15—64,30 руб.
Обновлено в 00:09
Экономика
ЦБ ограничил денежные переводы в четыре страны, пишут СМИ
Центральный Банк ввел ограничения на отправку денежных средств из России во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан.
Обновлено в 04:09
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла в финале юниорского ЧМ
Обновлено вчера в 16:49
Космос
ОАЭ оставят Россию без «Гагаринского старта»
ОАЭ пока не готовы финансировать модернизацию «Гагаринского старта» на Байконуре (Казахстан), сообщил РИА Новости источник на космодроме.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви
В поселке Межевом Саткинского района сегодня загорелась деревянная церковь. В результате происшествие пострадали дети.
Обновлено в 05:59
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено вчера в 01:58
Кино
Юристы пожаловались в ФАС из-за переноса премьеры «Мстителей»
Юридический Telegram-канал «Поворот на Право» пожаловался в ФАС на Минкульт России из-за переноса премьеры фильма «Мстители: Финал», полный текст обращения юристы опубликовали в Telegram.
Обновлено вчера в 06:59
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Футбол
«Милан» решил не увольнять Гаттузо до конца сезона
Руководство «Милана» приняло решение оставить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 05:05
Авто
Начало продаж автомобилей марки Aurus отложено на год
Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся не в текущем, 2019, а лишь в следующем в 2020 году – об этом сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на информацию от компанию "Авилон", одного из двух дилеров марки в России.
Обновлено в 04:06
Музыка
Ержан Максим счел справедливыми итоги конкурса «Голос. Дети»
Девятилетняя дочь певицы Алсу набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Футбол
Эдгар Запашный: «После матча „Зенита“ с „Крыльями“ находимся в предвкушении»
Находимся в предвкушении, — заявил в интервью «Матч ТВ» после игры Эдгар Запашный.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Во Франции надеются на снятие с России санкций через два года
Французские парламентарии намерены поднять вопрос об отмене антироссийских санкций на общеевропейском уровне.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01