Происшествия
Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»РИА Новости 01:56
Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:14, Ашберн
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Обновлено в 02:30
Единоборства
Российские бойцы Исмаилов и Минеев устроили потасовку в Турции
Потасовку в Турции устроили российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Владимир Минеев.
Обновлено в 02:55
Общество
В Москве к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С
Синоптики прогнозируют, что к концу первых майских праздников в Москве потеплеет до +20 °С. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:45
Музыка
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
По словам пресс-секретаря артистки, Микелла мечтала участвовать в проекте "Голос" с пяти лет.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В Туве на военном полигоне подорвался ребёнок
На военном полигоне на снаряде подорвался ребёнок. В пресс-службе республиканского правительства эту информацию ИА REGNUM подтвердили.
Обновлено в 00:41
Футбол
Зидан раскритиковал футболистов «Реала» за проигранный матч «Райо Вальекано»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен действиями своих футболистов в матче 35-го тура против «Райо Вальекано».
Обновлено вчера в 18:30
Авто
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Покупку нового автомобиля за 500 тысяч рублей могут позволить себе наибольшее число жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей, лишь небольшой процент населения имеет такие возможности в Ингушетии, Чечне и Дагестане, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским
В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Названы районы Башкирии с худшим взаимодействием властей с населением
Власти Башкирии дали пояснение к системе расчета. Первую строчку антирейтинга возглавила администрация Краснокамского района.
Обновлено в 02:14
Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
Банк «Открытие» стал кредитором «МегаФона»
Банк «Открытие» предоставил трехлетнее финансирование телекоммуникационной компании «МегаФон», входящей в «большую тройку» российских мобильных операторов, в рамках утвержденной кредитной линии в размере 15 млрд рублей.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Певица МакSим рассказала, как попала в ДТП
Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, рассказала, как попала в аварию.
Обновлено в 02:44
Экономика
«Ведомости» узнали о лимите на отправку денег в Киргизию и Казахстан
Центробанк России добился от систем денежных переводов установления лимитов на отправку денег в несколько стран — Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан.
Обновлено в 02:25
Здоровье
В Минздраве РФ назвали неэффективными антибиотики против ряда вирусов
В самом лечении есть целый ряд ограничений, тем более что появилась новая угроза человечеству — неэффективность антибиотиков.
Обновлено в 00:35
Космос
Илон Маск планирует запустить в космос 12 тысяч спутников
Планируется, что на орбиты отправятся не менее 12 тысяч интернет-спутников.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Под Воронежем загорелся распределительный центр «Магнита»
В селе Нечаевка Новоусманского района Воронежской области горит распределительный центр розничной сети "Магнит".
Обновлено 27 апреля в 20:08
Экономика
EVRAZ в 1 квартале увеличил производство стали на 12,4%
В 1 квартале 2019 года консолидированное производство стали EVRAZ выросло на 12,4% до 3,5 млн тонн, преимущественно вследствие увеличения выплавки чугуна после завершения капитального ремонта доменной печи №3 на "ЕВРАЗ ЗСМК" в конце 4-го квартала 2018 года.
Обновлено в 02:16
Общество
Госдума предложила сократить рабочую неделю в зимнее время
Чтобы поднять коэффициент полезного действия (КПД) населения России, депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул предложение сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено в 02:32
Экономика
Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов
Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе.
Обновлено в 02:04
Политика
Рада призвала отменить указ о выдаче паспортов жителям Донбасса
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала отменить указ об упрощённом режиме получения гражданства жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
На Кипре серийный убийца прятал останки женщин и девочек по чемоданам
На Кипре пойман серийный убийца, который прятал останки своих жертв по чемоданам.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
В ОБСЕ призвали осудить атаку на синагогу в США
Во время стрельбы погиб один человек Руководитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир призвала мировых лидеров осудить недавнюю атаку на синагогу в Калифорнии.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Десять человек погибли из-за наводнений в Индонезии
Уровень воды постепенно идёт на спад, однако в случае возобновления сильных осадков возможны новые оползни и наводнения, сообщает ТАСС, Ранее News.ru писал, что удар стихии оставил без крова около 13 тыс. жителей провинции Бенгкулу.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как она сидела на коленях у избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Ветер сорвал крыши с 12 домов и нескольких больниц в Башкирии
Сильный ветер сорвал крыши с 12 частных домов и нескольких больниц в Башкирии.
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Космос
«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной
Обновлено 26 апреля в 12:26
Экономика
Эксперты назвали стабильным кредитный рейтинг Красноярского края
Эксперты назвали стабильным кредитный рейтинг Красноярского края. Исследование проводили аналитики международного агентства Fitch.
Обновлено в 00:17