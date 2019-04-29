Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»РИА Новости 01:56

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.

Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»

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