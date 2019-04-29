Происшествия

Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»РИА Новости 01:56

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
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Автобус «Аланьяспора» попал в серьезное ДТП, один футболист погиб

Спорт-Экспресс02:50

Игрок «Аланьяспора» умер в результате ДТП с клубным автобусом

Матч ТВ02:20

Тренер Чехии: новость о гибели Шураля — сильный удар, нам будет не хватать его

Чемпионат03:03

Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»

РИА Новости01:56

Нападающий турецкого «Аланьяспора» погиб в аварии

Газета.Ru01:45

Футболист сборной Чехии Шурал скончался в результате ДТП с автобусом «Аланьяспора»

ТАСС01:33

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП, из-за того что водитель не справился с управлением автобуса

Спорт день за днем02:40
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Шоу-бизнес

София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье

Обновлено в 02:30
Единоборства

Российские бойцы Исмаилов и Минеев устроили потасовку в Турции

Потасовку в Турции устроили российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Владимир Минеев.
Обновлено в 02:55
Общество

В Москве к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С

Синоптики прогнозируют, что к концу первых майских праздников в Москве потеплеет до +20 °С. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:45
Музыка

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

По словам пресс-секретаря артистки, Микелла мечтала участвовать в проекте "Голос" с пяти лет.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

В Туве на военном полигоне подорвался ребёнок

На военном полигоне на снаряде подорвался ребёнок. В пресс-службе республиканского правительства эту информацию ИА REGNUM подтвердили.
Обновлено в 00:41
Футбол

Зидан раскритиковал футболистов «Реала» за проигранный матч «Райо Вальекано»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен действиями своих футболистов в матче 35-го тура против «Райо Вальекано».
Обновлено вчера в 18:30
Авто

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Покупку нового автомобиля за 500 тысяч рублей могут позволить себе наибольшее число жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей, лишь небольшой процент населения имеет такие возможности в Ингушетии, Чечне и Дагестане, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Обновлено вчера в 18:28
Музыка

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Политика

Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 11:19
Общество

Названы районы Башкирии с худшим взаимодействием властей с населением

Власти Башкирии дали пояснение к системе расчета. Первую строчку антирейтинга возглавила администрация Краснокамского района.
Обновлено в 02:14
Культура

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Экономика

Банк «Открытие» стал кредитором «МегаФона»

Банк «Открытие» предоставил трехлетнее финансирование телекоммуникационной компании «МегаФон», входящей в «большую тройку» российских мобильных операторов, в рамках утвержденной кредитной линии в размере 15 млрд рублей.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Певица МакSим рассказала, как попала в ДТП

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, рассказала, как попала в аварию.
Обновлено в 02:44
Экономика

«Ведомости» узнали о лимите на отправку денег в Киргизию и Казахстан

Центробанк России добился от систем денежных переводов установления лимитов на отправку денег в несколько стран — Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан.
Обновлено в 02:25
Здоровье

В Минздраве РФ назвали неэффективными антибиотики против ряда вирусов

В самом лечении есть целый ряд ограничений, тем более что появилась новая угроза человечеству — неэффективность антибиотиков.
Обновлено в 00:35
Космос

Илон Маск планирует запустить в космос 12 тысяч спутников

Планируется, что на орбиты отправятся не менее 12 тысяч интернет-спутников.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

Под Воронежем загорелся распределительный центр «Магнита»

В селе Нечаевка Новоусманского района Воронежской области горит распределительный центр розничной сети "Магнит".
Обновлено 27 апреля в 20:08
Экономика

EVRAZ в 1 квартале увеличил производство стали на 12,4%

В 1 квартале 2019 года консолидированное производство стали EVRAZ выросло на 12,4% до 3,5 млн тонн, преимущественно вследствие увеличения выплавки чугуна после завершения капитального ремонта доменной печи №3 на "ЕВРАЗ ЗСМК" в конце 4-го квартала 2018 года.
Обновлено в 02:16
Общество

Госдума предложила сократить рабочую неделю в зимнее время

Чтобы поднять коэффициент полезного действия (КПД) населения России, депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул предложение сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено в 02:32
Экономика

Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе.
Обновлено в 02:04
Политика

Рада призвала отменить указ о выдаче паспортов жителям Донбасса

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала отменить указ об упрощённом режиме получения гражданства жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

На Кипре серийный убийца прятал останки женщин и девочек по чемоданам

На Кипре пойман серийный убийца, который прятал останки своих жертв по чемоданам.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

В ОБСЕ призвали осудить атаку на синагогу в США

Во время стрельбы погиб один человек Руководитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир призвала мировых лидеров осудить недавнюю атаку на синагогу в Калифорнии.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

Десять человек погибли из-за наводнений в Индонезии

Уровень воды постепенно идёт на спад, однако в случае возобновления сильных осадков возможны новые оползни и наводнения, сообщает ТАСС, Ранее News.ru писал, что удар стихии оставил без крова около 13 тыс. жителей провинции Бенгкулу.
Обновлено вчера в 05:47
Политика

Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как она сидела на коленях у избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

Ветер сорвал крыши с 12 домов и нескольких больниц в Башкирии

Сильный ветер сорвал крыши с 12 частных домов и нескольких больниц в Башкирии.
Обновлено вчера в 16:48
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Космос

«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной

Обновлено 26 апреля в 12:26
Экономика

Эксперты назвали стабильным кредитный рейтинг Красноярского края

Эксперты назвали стабильным кредитный рейтинг Красноярского края. Исследование проводили аналитики международного агентства Fitch.
Обновлено в 00:17
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Йосеф Шурал
Чешский футболист
Чешский футболист, нападающий турецкого «Аланьяспора» и сборной Чехии.
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Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из города Аланья, в настоящее время выступающий в Суперлиге, главной футбольной лиге Турции. Домашние матчи команда проводит на стадионе Аланья Оба, вмещающем 10 842 зрителя.
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