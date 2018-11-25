Политика

Чешский депутат объяснил слова главы МИД о «российской угрозе»
РИА Новости
08:35

Евродепутат Яромир Когличек объяснил слова главы МИД Томаша Петршичека о "российской угрозе" его молодостью и неопытностью. Руководителю внешнеполитического ведомства 37 лет, он занял этот пост в октябре. Накануне министр заявил, что Россия представляет опасность для Чехии и других стран ЕС.
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Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
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Экономическое и политическое объединение 28 европейских государств. Нацеленный на региональную интеграцию, союз был юридически закреплён Маастрихтским договором в 1992 году на принципах Европейских сообществ.
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