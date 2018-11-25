Политика
Евродепутат Яромир Когличек объяснил слова главы МИД Томаша Петршичека о "российской угрозе" его молодостью и неопытностью. Руководителю внешнеполитического ведомства 37 лет, он занял этот пост в октябре. Накануне министр заявил, что Россия представляет опасность для Чехии и других стран ЕС.
РИА Новости08:35
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Евродепутат от Чехии объяснил слова главы МИД республики о «российской угрозе»
Комсомольская правда09:06
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Армия и оружие
Су-25 и Ка-52 патрулируют Керченский пролив из-за действий ВМС Украины
Российские штурмовики Су-25 патрулируют Керченский пролив из-за провокации ВМС Украины.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Минобороны отчиталось об ударе по обстрелявшим Алеппо боевикам
Обновлено в 11:40
Политика
Евросоюз одобрил соглашение о Brexit
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что все страны одобрили сделку о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией.
Обновлено в 11:30
Политика
Меры безопасности усилены на границе Украины и Польши
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Генерал-десантник Авив Кохави возглавит Генштаб Израиля
Начальником Генштаба Израиля назначили генерала-десантника Авива Кохави. До этого 4 года Генштабом руководил Гади Айзенкота.
Обновлено в 11:42
Политика
Евросоюз осудил высказывания Роухани об Израиле
ЕС считает неприемлемыми приписываемые президенту Ирану Хасану Роухани высказывания, которые ставят под сомнение легитимность существования Израиля, говорится в заявлении европейской дипслужбы.
Обновлено в 11:39
Политика
Лавров не исключил новых провокаций США против России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ждать новых провокаций со стороны политических оппонентов Дональда Трампа, направленных на ухудшение российско-американских отношений.
Обновлено в 11:15
Политика
Великобритания получила доступ ко внутренним документам Facebook
Парламент Великобритании получил доступ ко внутренним документам Facebook, в числе которых — личная переписка высокопоставленных сотрудников с основателем соцсети Марком Цукербергом, сообщает The Guardian.
Обновлено в 11:40
Политика
Послом Афганистана в США впервые стала женщина
Роя Рахмани стала первой женщиной, назначенной на должность посла Афганистана в США.
Обновлено в 11:05
Политика
Европарламент обвинил Россию в «незаконном вывозе» экспонатов из Крыма
Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с Россией.
Обновлено в 11:35
Политика
В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визе
Обновлено в 10:27
Политика
Трамп пообещал закрыть границу с Мексикой при необходимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если это будет необходимо.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Украинские военные отбили свои Рассадки
По словам Филипоненко, с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:57
Политика
В Тбилиси прошел митинг против возвращения партии Саакашвили к власти
Второй тур выборов президента Грузии пройдет 28 ноября.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой
Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.
Обновлено в 10:47