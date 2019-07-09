Экономика
Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млнРБК 14:27
Предложенный инвесторам пакет акций составляет примерно 4,5% от уставного капитала компании. До размещения доля PPF в Polymetal составляла 11%, согласно раскрытию на Лондонской бирже от 5 июля.
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В России завершили расследование дела украинских моряков
Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
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Происшествия
Дело о домогательствах Кевина Спейси может быть закрыто
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Политика
Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста
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Политика
Лавров встретился с временным главой МИД Австрии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Словакии встречу с временным главой МИД Австрии Александром Шалленбергом.
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Авто
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Транспорт
Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray
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Происшествия
Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку
Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
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Политика
Стала известна реакция матери обругавшего Путина журналиста на поступок сына
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Обновлено в 14:23
Происшествия
Суд оставил под арестом фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля
Суд постановил продлить срок содержания под стражей Дельпаля до 13 октября 2019 года, поскольку следствие считает, что гражданин Франции, оставаясь на свободе, может скрыться, попытаться уничтожить улики, оказать давление на свидетелей, а также продолжить заниматься преступной деятельностью, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Ульяновске загорелось здание областного правительства
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Футбол
Адвокат бывшей жены Глушакова обеспокоен контрактом игрока с «Ахматом»
Адвокат бывшей жены полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи Сергей Жорин выразил обеспокоенность новым контрактом футболиста, передает RT.
Обновлено в 12:36
Авто
Новый Volkswagen Golf получит версию GTI
Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
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Кузнецова рассказала о "тяжелых решениях" для изувеченной в Ингушетии девочки По информации издания "Московский комсомолец", подозреваемая в истязании девочки жительница Сунжи вела асоциальный образ жизни и неоднократно нападала на супруга.
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Общество
Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля
Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Политика
Грузинская оппозиция отреагировала на позицию Путина по санкциям
Представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе дал оценку позиции президента России Владимира Путина по введению санкций против республики.
Обновлено в 12:38
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эммануэля Макрона.
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Обновлено в 14:26
Происшествия
Пожар на подлодке в Баренцевом море произошел из-за экспериментального аккумулятора
Обновлено в 14:29
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
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Обновлено в 14:09
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
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Финансы
Реальный эффективный курс рубля в январе-июне вырос на 5,8%
В январе-июне 2019 года реальный эффективный курс рубля вырос на 5,8%. При этом к доллару курс рубля вырос на 5,0%, к евро - на 6,9%.
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Здоровье
СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье
Следователи проверят информацию СМИ о лишении в Подмосковье статуса инвалидности девушки с неизлечимой хронической болезнью после её совершеннолетия, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
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Политика
Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны
Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проходит в День независимости Украины, из-за дороговизны мероприятия.
Обновлено в 12:47