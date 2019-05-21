Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьереГазета.Ru вчера в 17:45
|21′
Кевин Гамейро
|33′
Родриго Морено
Нелсон Семеду
Малком
|46′
Артур
Артуро Видаль
|46′
|53′
Хосе Луис Гайя
Серджи Бускетс
|61′
|65′
Даниэль Парехо
Жоффри Кондогбиа
|70′
Жоффри Кондогбиа
|72′
Кевин Гамейро
Кристиано Пиччини
Лионель Месси
|73′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
|77′
|88′
Родриго Морено
Муктар Диакаби
Артуро Видаль
|89′
|77%
|Владение мячом
|23%
|7
|Удары в сторону ворот
|4
|6
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|–
|9
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
13
Силлесен
14
Малком
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
21
Аленья
5
Бускетс
22
Видаль
20
Роберто
10
Месси
7
Коутиньо
1
Доменек
18
Васс
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
8
Солер
6
Кондогбиа
17
Коклен
7
Гедеш
21
Пиччини
12
Диакаби
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании. В решающем противостоянии, которое прошло на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье, "летучие мыши" со счетом 2:1 обыграли каталонскую "Барселону", сообщает "Советский спорт". Среди победителей есть и российский хавбек команды Денис Черышев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Наука
Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса
Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено вчера в 18:21
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Футбол
Катарские владельцы «ПСЖ» намерены купить долю «Лидса»
Катарская компания Qatar Sports Investments, являющаяся владельцем футбольного французского клуба «Пари Сен-Жермен», намеревается приобрести долю акций английской команды «Лидс», сообщает 26 мая Financial Times.
Обновлено в 01:11
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено 24 мая в 18:46
Авто
СМИ сообщили о возможности слияния Fiat Chrysler и Renault
Автоконцерны Fiat Chrysler и Renault ведут серьёзные переговоры о своём слиянии.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Во Владивостоке оштрафуют родителей участницы скандального выпускного
Обновлено 24 мая в 23:46
Политика
Волкер поддержал решение Морского трибунала по украинским морякам
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер поддержал решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы.
Обновлено вчера в 11:10
Хоккей
Вопросы к форвардам российской хоккейной сборной возникли у Михайлова
Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира по хоккею Борис Михайлов заявил о том, что не понимает где были нападающие сборной России на прошедшем матче с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Автомобиль влетел в стену Театра Российской армии в Москве
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным
Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
Обновлено вчера в 02:01
Происшествия
В Хакасии найдено еще два трупа пропавших туристов в Приисковом
Обновлено вчера в 08:51
Игры
Утечка: постер, ролик и свежие детали Roller Champions от Ubisoft
Вдобавок вместе с другими утечками появился небольшой ролик с интро одной из локаций. Ubisoft старательно пытается его отовсюду удалить.
Обновлено вчера в 18:21
Космос
Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле
Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
Обновлено 24 мая в 11:28
Космос
Грузоподъемность «Ангары» решили повысить
Роскосмос планирует выделить 9,1 миллиарда рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока КВТК для ракеты-носителя «Ангара».
Обновлено в 00:51
Происшествия
Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста
Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe.
Обновлено 23 мая в 11:15
Наука
Физики создали карту геометрии электрона
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Задержан и.о. главы управления Росреестра по Дагестану
Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками.
Обновлено вчера в 18:35
Авто
Как мошенники продают авто, находящееся в залоге
В последнее время встречается много случаев, когда владелец продаёт залоговое авто.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Три человека получили ранения при поломке аттракциона в Калифорнии
В результате случившегося пострадали три человека. Ранения получили посетители 10, 31 и 57 лет.
Обновлено в 00:53
Гаджеты
Спустя три месяца после анонса подешевел ещё один бестселлер Samsung
Учитывая, что с определённой задержкой скидки добираются и до рынков СНГ, можно ожидать, что примерно через месяц Galaxy A50 подешевеет и у нас.
Обновлено вчера в 14:26
Космос
Астрономы выяснили природу плазменных «сосисок» на Солнце
Обновлено 24 мая в 13:12
Происшествия
В Иркутске загорелся торговый центр
Возгорание произошло в торговом центре "Торгсервис" в Иркутске в воскресенье утром, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Мадуро подтвердил готовность к переговорам с оппозицией в Осло
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность провести переговоры с представителями главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо в Осло.
Обновлено вчера в 21:28
Культура
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 20:04
Наука
Учёные разработали новый объективный метод диагностики аутизма
Учёные смогли создать новый уникальный объективный метод диагностики аутизма, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 24 мая в 04:01
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:39
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Гаджеты
Huawei может потерять возможность выпуска смартфонов с microSD
Известная компания SD Association, которая занимается установкой стандартов карт памяти для различной техники, исключила ведущий китайский бренд Huawei из числа своих членов.
Обновлено вчера в 02:38
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено вчера в 13:13