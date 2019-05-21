Черышев завоевал первый испанский трофей в карьереГазета.Ru вчера в 17:45

Футболист не смог принять участия в финале из-за повреждения. Но он внес немалый вклад в успех на предыдущих стадиях соревнования. Для 28-летнего полузащитника это первый испанский трофей, хотя его карьера развивалась исключительно в этой стране.

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

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