Футбол

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьереГазета.Ru вчера в 17:45

Барселона — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Кубок Испании, Финал, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
21′
Кевин Гамейро
33′
Родриго Морено
Нелсон Семеду
Малком
46′
Артур
Артуро Видаль
46′
53′
Хосе Луис Гайя
Серджи Бускетс
61′
65′
Даниэль Парехо
Жоффри Кондогбиа
70′
Жоффри Кондогбиа
72′
Кевин Гамейро
Кристиано Пиччини
Лионель Месси
73′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
77′
88′
Родриго Морено
Муктар Диакаби
Артуро Видаль
89′
Футболист не смог принять участия в финале из-за повреждения. Но он внес немалый вклад в успех на предыдущих стадиях соревнования. Для 28-летнего полузащитника это первый испанский трофей, хотя его карьера развивалась исключительно в этой стране.
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