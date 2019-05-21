Футбол

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьереГазета.Ru вчера в 17:45

Барселона — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Кубок Испании, Финал, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
21′
Кевин Гамейро
33′
Родриго Морено
Нелсон Семеду
Малком
46′
Артур
Артуро Видаль
46′
53′
Хосе Луис Гайя
Серджи Бускетс
61′
65′
Даниэль Парехо
Жоффри Кондогбиа
70′
Жоффри Кондогбиа
72′
Кевин Гамейро
Кристиано Пиччини
Лионель Месси
73′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
77′
88′
Родриго Морено
Муктар Диакаби
Артуро Видаль
89′
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании. В решающем противостоянии, которое прошло на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье, "летучие мыши" со счетом 2:1 обыграли каталонскую "Барселону", сообщает "Советский спорт". Среди победителей есть и российский хавбек команды Денис Черышев.
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