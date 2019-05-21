Футбол

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьереГазета.Ru вчера в 17:45

Барселона — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Кубок Испании, Финал, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
21′
Кевин Гамейро
33′
Родриго Морено
Нелсон Семеду
Малком
46′
Артур
Артуро Видаль
46′
53′
Хосе Луис Гайя
Серджи Бускетс
61′
65′
Даниэль Парехо
Жоффри Кондогбиа
70′
Жоффри Кондогбиа
72′
Кевин Гамейро
Кристиано Пиччини
Лионель Месси
73′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
77′
88′
Родриго Морено
Муктар Диакаби
Артуро Видаль
89′
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании. В решающем противостоянии, которое прошло на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье, "летучие мыши" со счетом 2:1 обыграли каталонскую "Барселону", сообщает "Советский спорт". Среди победителей есть и российский хавбек команды Денис Черышев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Валенсия» выиграла первый трофей за 11 лет

Sport24.ru00:48

Дани Парехо: «Это мой самый счастливый день в качестве игрока „Валенсии“»

Матч ТВ02:27

«Лион» - победитель женской Лиги чемпионов

Все про Спорт рувчера в 19:24

Тренер «Валенсии»: «Сейчас я самый счастливый человек на земле»

Евро-футбол.ру02:13

«Валенсия» выиграла Кубок Испании, одолев в финале «Барселону»

LiveSport.ruвчера в 16:58

«Валенсия» выиграла первый трофей с 2008 года

Sports.ru00:08

Жорди Альба провёл 300-й матч в составе «Барселоны»

Чемпионатвчера в 22:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Политика

В Литве пройдет второй тур президентских выборов

Активность избирателей в первом туре составила 57%. Одновременно с выборами главы государства предстоит выбрать депутатов Европарламента.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Хоккей

Не поливайте грязью сборную! Она этого не заслужила. Мнение Рабинера

Суоми с детства играют по одной и той же системе, которая у них от зубов отскакивает.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес

Бывшая жена Тимати подтвердила беременность его новой возлюбленной

Бывшая супруга и мать дочери Тимати Алисы Алена Шишкова подтвердила слухи о беременности новой избранницы рэпера Анастасии Решетовой, сообщает Starhit.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

В Якутии ранили ножом директора школы

Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
Обновлено в 02:26
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

В Красноярском крае трое детей и взрослый погибли при пожаре в доме

Обновлено в 01:08
Авто

Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Авто

Как делают двигатели V8 AMG. Видеоэкскурсия

Один из сотрудников Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, демонстрирует блогеру некоторые процессы сборки двигателя V8.
Обновлено в 01:00
Наука

Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды

Обновлено 24 мая в 14:12
Кино

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Хоккей

Алексей Житник: Воробьева-младшего обыграли в стиле Воробьева-старшего

Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Финляндии обыграла команду России со счетом 1:0.
Обновлено в 02:42
Хоккей

Сборная Канады вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 15:30
Авто

Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставили на продажу

В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.
Обновлено вчера в 13:27
Политика

В Альметьевске стартовало предварительное голосование «Единой России»

Сегодня, 26 мая, альметьевцы принимают участие в предварительном внутрипартийном голосовании по определению кандидатур для последующего их выдвижения кандидатами в депутаты в Государственный Совет Республики Татарстан от партии «Единая Россия».
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия».
Обновлено вчера в 17:38
Музыка

Максим Фадеев посчитал спецвыпуск «Голос. Дети» странным

Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Число жертв утечки газа в Китае достигло 10 человек

Число жертв утечки газа в китайском порту Лунъянь в провинции Шаньдун увеличилось до 10 человек, еще 19 пострадали.
Обновлено в 02:08
Общество

В столице РТ прошел республиканский ифтар на «Казань Арене»

15 тысяч человек приняли участие в коллективном намазе. Вчера вечером на стадионе «Казань Арена» прошел VII Республиканский ифтар.
Обновлено в 00:55
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Наука

Физики впервые определили волновую форму электрона

Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.
Обновлено в 01:40
Политика

До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину

Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Космос

Астероид приближается к Земле в эти минуты

Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС

Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
Обновлено вчера в 19:10
Наука

Учёные МГУ разработали систему ранней диагностики рака мочевого пузыря

Международная коллаборация учёных с участием сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова создала простой и высокочувствительный тест, выявляющий развитие уротелиального рака мочевого пузыря и верхних мочевых путей на ранней стадии.
Обновлено 24 мая в 05:53
Футбол

В Голландии арбитр забил гол и засчитал его

Обновлено вчера в 19:08
Общество

Без труда с деньгами. Как обеспечить себя работой без официальной зарплаты

По официальным данным, нетрудоустроенными в регионе числятся 5,1% населения.
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Музыка

Солистка скандальной группы «Мы» переезжает в Москву

Ранее News.ru сообщал, что комментируя данный факт, солист группы Даниил Шайхинуров заявил, что эта песня не о смерти, а «о надежде».
Обновлено вчера в 17:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное