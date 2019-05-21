Черышев завоевал первый испанский трофей в карьереГазета.Ru вчера в 17:45

"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании. В решающем противостоянии, которое прошло на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье, "летучие мыши" со счетом 2:1 обыграли каталонскую "Барселону", сообщает "Советский спорт". Среди победителей есть и российский хавбек команды Денис Черышев.

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

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