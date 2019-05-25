«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка ИспанииРИА Новости 17:12

Футболисты "Валенсии" одержали победу над "Барселоной" в финальном матче Кубка Испании и стали обладателями трофея. Финальная встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Валенсии". Голы в составе победителей забили Кевин Гамейро (21-я минута) и Родриго Морено (33).

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