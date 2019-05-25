Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка ИспанииРИА Новости 17:12
|21′
Кевин Гамейро
|33′
Родриго Морено
Нелсон Семеду
Малком
|46′
Артур
Артуро Видаль
|46′
|53′
Хосе Луис Гайя
Серджи Бускетс
|61′
|65′
Даниэль Парехо
Жоффри Кондогбиа
|70′
Жоффри Кондогбиа
|72′
Кевин Гамейро
Кристиано Пиччини
Лионель Месси
|73′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
|77′
|88′
Родриго Морено
Муктар Диакаби
Артуро Видаль
|89′
|77%
|Владение мячом
|23%
|7
|Удары в сторону ворот
|4
|6
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|–
|9
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
13
Силлесен
14
Малком
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
21
Аленья
5
Бускетс
22
Видаль
20
Роберто
10
Месси
7
Коутиньо
1
Доменек
18
Васс
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
8
Солер
6
Кондогбиа
17
Коклен
7
Гедеш
21
Пиччини
12
Диакаби
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
Футболисты "Валенсии" одержали победу над "Барселоной" в финальном матче Кубка Испании и стали обладателями трофея. Финальная встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Валенсии". Голы в составе победителей забили Кевин Гамейро (21-я минута) и Родриго Морено (33).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено в 19:56
Происшествия
Жители Краснодара устроили заплыв на матрасах по затопленному городу
Жители города Краснодара нашли необычный способ развлечься, устроив заплыв на надувных матрасах после проливных дождей, которые затопили улицы.
Обновлено в 18:12
Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено в 18:21
Армия и оружие
Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь
На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Футбол
«Ахмат» продлил контракт с Роши на три года
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" подписал новое соглашение с албанским полузащитником Одисе Роши, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Обновлено в 14:30
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
В Иркутске потушили пожар в торговом центре
Обновлено в 21:43
Музыка
Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру
Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Наташа Королева заявила, что будет носить «платье девственности»
По слухам, Королева намерена выйти на большую сцену в загадочном «платье девственности», которое существенно удивит ее фанатов.
Обновлено в 09:41
Музыка
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
Обновлено в 20:04
Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную стратегию из-за российской ядерной угрозы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) сообщил, что эксперты организации приняли новую военную стратегию.
Обновлено в 03:25
Политика
Трибунал ООН поддержал Украину по инциденту в Керченском проливе
Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 07:21
Общество
Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
Савен, которому в январе исполнилось 72 года, отправился в плавание по Атлантическому океану в бочке без двигателя - она управлялась только за счет течения и ветра.
Обновлено в 20:24
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Наука
Физики создали карту геометрии электрона
Обновлено в 15:36
Политика
Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Санкт-Петербурге
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге прошла церемония спуска на воду нового серийного универсального атомного ледокола «Урал» проекта 2220.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в Тулузе
Ранее сообщалось, что сотрудник полиции напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов» в Тулузе.
Обновлено в 18:03
Футбол
«Бавария» завоевала Кубок Германии по футболу, обыграв «РБ Лейпциг»
Мюнхенская «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» 25 мая в финале Кубка Германии по футболу.
Обновлено в 15:58
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.
Обновлено в 17:39
Политика
Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года
Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал о возможном участии спикера Верховной рады Андрея Парубия в массовых беспорядках в Киеве и Одессе в 2014 году.
Обновлено в 19:20
Гаджеты
Инсайдер показал защитное стекло для смартфона Redmi K20
Напомним, презентация устройств запланирована на 28 мая 2019 года.
Обновлено в 15:50
Политика
Попытка LG потроллить Huawei вышла ей боком
Попытка LG потроллить Huawei, столкнувшуюся с проблемами в связи с введёнными США ограничениями, не только не получила поддержки у пользователей, но и высветила проблемы собственных клиентов южнокорейской компании.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото
Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Космос
В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну
Жители Астрахани стали очевидцами необычного явления. В темном небе пролетел загадочный караван звезд, образуя своеобразную колонну.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
О ссоре с Киркоровым из-за Валерии рассказал Пригожин
Обновлено в 18:37
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Украина объявила «цементную войну» Молдавии и Приднестровью
Кишиневское ИА Infotag напоминает, что Молдавия также вводила в 2016 г. пошлины на поставки цемента с Украины для защиты собственного рынка.
Обновлено 23 мая в 17:34