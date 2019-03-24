Черышев вывел вперед сборную России в матче с КазахстаномСпорт-Экспресс вчера в 10:19

Нападающий сборной России Денис Черышев открыл счет на 19-й минуте в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Казахстана.

Черышев вывел вперед сборную России в матче с Казахстаном

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