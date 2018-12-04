Футбол

Черышев вышел на поле впервые с 20 октября
Soccer.ru
15:33

Валенсия — Эбро
1 – 0
Матч завершён
Кубок Испании, 1/16 Финала, сегодня
Стадион «Месталья»
Миши Батшуайи
59′
Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев впервые с 20 октября вышел на футбольное поле. Черышев принял участие в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Эбро", который завершился победой "Валенсии" со счетом 1:0. Напомним, что Черышев долгое время восстанавливался после травмы.
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