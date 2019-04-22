Черышев выбыл до конца сезона из‐за травмыТелеканал 360° 10:42

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба испанской «Валенсии», за которую он выступает. В воскресенье Черышев был заменен из-за травмы в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1).

Политика «Дочь Путина» будет защищать кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам Екатерина Тихонова, которую СМИ и Минфин США называют дочерью президента России Владимира Путина, планирует защитить диссертацию и стать кандидатом физико-математических наук.

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

Происшествия Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь Посетитель призналась, что «испугалась за свою жизнь». Причём встревожены были и другие посетители кафе.

Политика Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.

Авто Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.

Политика В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.

Политика Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.

Шоу-бизнес Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.

Происшествия Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео В столице Филиппин Маниле из-за землетрясения выплеснулась вода из бассейна, расположенного на крыше одного из небоскребов.

Политика Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив из-за санкций США Командующий морским подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Реза Тангсири заявил, что власти Ирана перекроют Ормузский пролив в том случае, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США, сообщает в понедельник иранское агентство "Фарс".

Экономика Президент внес приятные изменения по транспортному налогу Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.

Гаджеты Nokia 9 PureView разблокируется даже жвачками Новый смартфон Nokia 9 PureView можно разблокировать с помощью любых средств, в том числе жвачек.

Политика Вассерман рассказал, чем завершится президентский срок Зеленского Анатолий Вассерман — известный российский публицист и телеведущий — поделился своим мнением о том, чем закончится президентский срок нового главы Украины Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.

Армия и оружие Около 100 боевиков ВСУ заболели корью в Донбассе — Филипоненко В расположении 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ зафиксирована вспышка кори, заявил 22 апреля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Происшествия Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы Потасовка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.

Культура Ведущий НТВ Норкин вернулся в эфир после больничного Ведущий канала НТВ Андрей Норкин вернулся на работу после больничного, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.