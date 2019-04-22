Футбол

Черышев выбыл до конца сезона из‐за травмыТелеканал 360° 10:42

Бетис — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
34′
Денис Черышев
Родриго Морено
45′
Гонсалу Гедеш
Андрес Гуардадо
46′
49′
Гонсалу Гедеш
Хуниор Фирпо
55′
Зухаир Феддаль
58′
Аисса Манди
Лорен Морон
59′
62′
Родриго Морено
69′
Санти Мина
Тони Лато
Хесе Родригес
Серхио Леон Лимонес
69′
Джовани Ло Чельсо
73′
Вильфрид Каптум
Диего Лаинес
75′
77′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
Джовани Ло Чельсо
78′
82′
Родриго Морено
Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба испанской «Валенсии», за которую он выступает. В воскресенье Черышев был заменен из-за травмы в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1).
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Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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