Футбол

Черышев выбыл до конца сезона из-за травмыРИА Новости 10:38

Бетис — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
34′
Денис Черышев
Родриго Морено
45′
Гонсалу Гедеш
Андрес Гуардадо
46′
49′
Гонсалу Гедеш
Хуниор Фирпо
55′
Зухаир Феддаль
58′
Аисса Манди
Лорен Морон
59′
62′
Родриго Морено
69′
Санти Мина
Тони Лато
Хесе Родригес
Серхио Леон Лимонес
69′
Джовани Ло Чельсо
73′
Вильфрид Каптум
Диего Лаинес
75′
77′
Гонсалу Гедеш
Кевин Гамейро
Джовани Ло Чельсо
78′
82′
Родриго Морено
Футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы выбыл до конца сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
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Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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