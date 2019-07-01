Футбол
Черышев вспомнил о победе над испанцами на ЧМ-2018. Тут есть АкинфеевСпорт-Экспресс 07:56
Нападающий точно пробил с 11-метровой отметки в серии послематчевых пенальти. "Год назад", – подписал фото Черышев, добавив стикер с голкипером Игорем Акинфеевым в костюме супермена. Выпуск "Спорт-Экспресса" за 2 июля 2018 года // Год назад Россия обыграла Испанию на ЧМ-2018.
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Год назад мы все сошли с ума! Эти детали победы России над Испанией вы могли забыть
Bookmaker-ratings.ru07:14
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:35, Вашингтон
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