Футбол
Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «МЮ» в Лиге чемпионов
Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «МЮ» в Лиге чемпионовSportbox.RU07:39
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Месталья»
Полузащитник сборной России Денис Черышев был включен в заявку «Валенсии» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что Черышев получил травму 20 октября, а 3 декабря вернулся к тренировкам в общей группе.
Sportbox.RU07:39
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Валенсия – Манчестер Юнайтед. Прогнозы. Кто победит в матче Лиги чемпионов?
Букмекеры.рфвчера в 01:45
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
Обновлено в 09:23
Футбол
Солари: «Реал» полностью сконцентрирован на игре с ЦСКА
Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари заявил, что на данный момент команда полностью сфокусирована на матче заключительного, шестого тура Лиги чемпионов с московским ЦСКА.
Обновлено в 09:37
Футбол
Гвардиола: «Расизм есть повсюду, не только в футболе»
Обновлено в 09:26
Футбол
Сигурдссон извинился перед болл-боем, в которого ударил мячом
Исландец получил красную карточку на 82-й минуте за то, что ударил мячом в болл-боя, а затем, оттолкнув его, забрал мяч и ввел в игру.
Обновлено в 10:01
Футбол
Давид Сильва выбыл на несколько недель
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва получил травму в матче 16-го тура АПЛ против "Челси".
Обновлено в 10:01
Футбол
«Енисей» на сборах запланировал восемь контрольных матчей
На сборах запланировано восемь контрольных матчей, информация о соперниках появится позднее.
Обновлено в 09:18
Футбол
Артем Дзюба полетел в отпуск раньше одноклубников
Обновлено в 09:18
Футбол
Полузащитник «Реала» Асенсио отказал «Тоттенхэму»
«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении у «Реала» полузащитника Марко Асенсио, однако сам футболист не спешит покидать Мадрид.
Обновлено в 09:56
Футбол
Ариц Адурис забил в 14-м сезоне Примеры подряд
В поединке чемпионата Испании форвард «Атлетика» Ариц Адурис стал героем матча – он забил победный гол в ворота «Жироны», реализовав пенальти.
Обновлено в 05:45
Футбол
«Молодёжка» узнала соперников для отбора на Евро-2021
Молодёжная сборная России по футболу на отборочной стадии к чемпионату Европы в 2021 году сыграет с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.
Обновлено в 07:23
Футбол
Кинтеро хочет вернуться в Европу, но не в «Порту»
Полузащитник "Ривер Плейт" Хуан Кинтеро в январе вернется в Европу, сообщает Marca со ссылкой на источник, близкий к колумбийцу.
Обновлено в 08:57
Футбол
Головин пропустит матч Лиги чемпионов против «Боруссии»
Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин не примет участие в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии".
Обновлено в 06:24
Футбол
«Рубин» поздравил Александра Бухарова с бракосочетанием
Нападающий казанского клуба, воспитанник татарстанского футбола Александр Бухаров сегодня принимал поздравления от родных и близких, друзей и партнеров по команде, а также многочисленных поклонников его таланта из числа фанатов «Рубина» — в столице Татарстана прошла церемония бракосочетания игрока и его возлюбленной Оксаны.
Обновлено в 10:09
Футбол
Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» отложено до февраля
Лондонский «Тоттенхэм» до конца года на новый домашний стадион не переедет.
Обновлено в 06:56
Футбол
Ещенко снялся в фильме с актером Назаровым
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме вместе с болельщиком красно-белых, актером Дмитрием Назаровым.
Обновлено в 10:01