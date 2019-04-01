Футбол
Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч ЛЕ против «Вильярреала»Soccer.ru 14:59
Лига Европы, Четвертьфинал
Стадион «Эль-Мадригал»
«Валенсия» опубликовала заявку команды на первый матч 1/4 финала Лиги Европы против «Вильярреала». В составе оказался и российский полузащитник Денис Черышев.
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