Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч ЛЕ против «Вильярреала»Soccer.ru вчера в 14:59

«Валенсия» опубликовала заявку команды на первый матч 1/4 финала Лиги Европы против «Вильярреала». В составе оказался и российский полузащитник Денис Черышев.

Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч ЛЕ против «Вильярреала»

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