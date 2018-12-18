Футбол
Черышев вошел в рейтинг лучших футболистов 2018 года
Черышев вошел в рейтинг лучших футболистов 2018 годаNewInform09:14
Напомним, что Денис Черышев стал один из ключевых игроков сборной России на чемпионате мира 2018 года. Британское издание The Guardian представило первую часть своего рейтинга 100 лучших футболистов 2018 года.
NewInform09:14
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью с поста главного тренера
"Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера.
Обновлено в 08:33
Футбол
«Кан» вырвал победу у «Тулузы», забив пенальти на 99-й минуте
"Кан" обыграл "Тулузу" в матче 18-го тура чемпионата Франции. Победный мяч забил Файкаль Фажр на 9-й добавленной ко второму тайму минуте.
Обновлено в 15:38
Футбол
«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ
"Аль-Айн" из ОАЭ вышел в финал клубного чемпионата мира.
Обновлено в 14:21
Футбол
«Боруссия» обыграла «Нюрнберг» в Менхенгладбахе
«Боруссия» из Менхенгладбаха одержала победу над «Нюрнбергом» в домашнем матче 16-го тура бундеслиги.
Обновлено в 14:25
Футбол
Аршавин развлекался с девушками у стрип-клуба и отказался платить
Как сообщают СМИ, футболист провёл ночь в стрип-баре и устроил пьяную прогулку на лошадях с двумя девушками, а также отказался платить за свои развлечения.
Обновлено в 16:06
Футбол
Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Обновлено в 13:56
Футбол
Рабьо согласовал контракт с «Барселоной»
Обновлено в 12:39
Футбол
Влашич попал в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал одним из футболистов, попавших в команду группового этапа ЛЧ.
Обновлено в 13:36
Футбол
Лионель Месси получил пятую «Золотую бутсу»
Обновлено в 15:01
Футбол
Андрей Федун приехал на совет директоров «Спартака»
Во вторник на совете директоров будут заслушаны отчеты тренеров основной команды, «Спартака-2» и «молодежки».
Обновлено в 03:35
Футбол
«Зенит» в пяти сетах обыграл «Любляну»
Обновлено в 15:29
Футбол
Кафельников разрезал платиновый абонемент на матчи «Спартака»
Известный болельщик "Спартака", экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников разрезал ножницами платиновый абонемент на домашние матчи московского клуба.
Обновлено в 12:16
Футбол
Вертонген продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2020 года
Обновлено в 11:24
Футбол
Игорь Семшов: «Если предложат возглавить „Арсенал“ — я готов»
Обновлено в 15:55
Футбол
Клопп: «Только „Манчестер Сити“ может остановить „Манчестер Сити“»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверил, что не концентрируется на ближайшем преследователе своей команды в АПЛ — «Манчестер Сити».
Обновлено в 14:03