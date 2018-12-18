Напомним, что Денис Черышев стал один из ключевых игроков сборной России на чемпионате мира 2018 года. Британское издание The Guardian представило первую часть своего рейтинга 100 лучших футболистов 2018 года.

Черышев вошел в рейтинг лучших футболистов 2018 года

Футбол Футбол Жозе Моуринью уволен с поста тренера «Манчестер юнайтед» Португальский тренер Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера футбольного клуба «Манчестер юнайтед».

Футбол Футбол Златан Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заключил новый контракт с американским клубом.

Футбол Футбол Бундеслига. «Боруссия» М обыграла «Нюрнберг» «Боруссия» М дома обыграла «Нюрнберг» в матче 16-го тура Бундеслиги со счетом 2:0. Хозяева набрали 33 очка и остались на второй строчке в турнирной таблице.

Футбол Футбол Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов на основе очков, набранных в Fantasy Football.

Футбол Футбол Рабьо согласовал контракт с «Барселоной» По информации Le Parisien, 23-летний футболист согласовал личный контракт с «Барселоной».

Футбол Футбол «Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ "Аль-Айн" из ОАЭ вышел в финал клубного чемпионата мира.

Футбол Футбол «Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.

Футбол Футбол Начался матч Лиги чемпионов «Любляна» — «Зенит» В первом туре Лиги чемпионов «Зенит» встречался с французским «Шомоном».

Футбол Футбол Кафельников разрезал свой платиновый абонемент «Спартака» Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников уничтожил свой абонемент на матчи клуба.

Футбол Футбол «Тоттенхэм» продлил контракт с Фертонгеном "Тоттенхэм" объявил о продление контракта с защитником Яном Фертонгеном. Новое соглашение с 31-летним бельгийцем рассчитано до 2020 года.

Футбол Футбол Клопп: «Только „Манчестер Сити“ может остановить „Манчестер Сити“» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверил, что не концентрируется на ближайшем преследователе своей команды в АПЛ — «Манчестер Сити».

Футбол Футбол Состоялась презентация книги «Россия 2018» В Digital October состоялась презентация книги «Россия 2018», сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Футбол Футбол Анчелотти: «Роналду не изменился» Не думаю, что Роналду сильно изменился с тех пор, как я его тренировал.