Футбол

Черышев вошел в рейтинг лучших футболистов 2018 года
NewInform
09:14

Напомним, что Денис Черышев стал один из ключевых игроков сборной России на чемпионате мира 2018 года. Британское издание The Guardian представило первую часть своего рейтинга 100 лучших футболистов 2018 года.
NewInform09:14

Подробнее о событии

The Guardian включила Дениса Черышева в топ-100 лучших футболистов года

РБК09:53

Черышев – 87-й в рейтинге лучших игроков года The Guardian

Sports.ru12:15

Черышев попал в сотню лучших футболистов мира по версии The Guardian

Газета.Ru08:50

Черышев - в сотне лучших игроков уходящего года

Спорт-Экспресс08:33

Черышев попал в список 100 лучших футболистов 2018 года по версии The Guardian

Чемпионат08:27

Черышев попал в топ-100 лучших футболистов мира 2018 года по версии Guardian

Советский спорт08:17

Черышев занял 87-е место в рейтинге 100 лучших футболистов 2018 года

Sport24.ru08:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Футбол

Жозе Моуринью уволен с поста тренера «Манчестер юнайтед»

Португальский тренер Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера футбольного клуба «Манчестер юнайтед».
Обновлено в 05:11
Футбол

Златан Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заключил новый контракт с американским клубом.
Обновлено в 13:34
Футбол

Бундеслига. «Боруссия» М обыграла «Нюрнберг»

«Боруссия» М дома обыграла «Нюрнберг» в матче 16-го тура Бундеслиги со счетом 2:0. Хозяева набрали 33 очка и остались на второй строчке в турнирной таблице.
Обновлено в 14:24
Футбол

Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов на основе очков, набранных в Fantasy Football.
Обновлено в 13:49
Футбол

Рабьо согласовал контракт с «Барселоной»

По информации Le Parisien, 23-летний футболист согласовал личный контракт с «Барселоной».
Обновлено в 12:39
Футбол

«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ

"Аль-Айн" из ОАЭ вышел в финал клубного чемпионата мира.
Обновлено в 14:21
Футбол

«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко

Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.
Обновлено в 10:08
Футбол

Месси пятый раз в карьере получил «Золотую бутсу»

Обновлено в 10:07
Футбол

Начался матч Лиги чемпионов «Любляна» — «Зенит»

В первом туре Лиги чемпионов «Зенит» встречался с французским «Шомоном».
Обновлено в 12:00
Футбол

Кафельников разрезал свой платиновый абонемент «Спартака»

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников уничтожил свой абонемент на матчи клуба.
Обновлено в 11:28
Футбол

«Тоттенхэм» продлил контракт с Фертонгеном

"Тоттенхэм" объявил о продление контракта с защитником Яном Фертонгеном. Новое соглашение с 31-летним бельгийцем рассчитано до 2020 года.
Обновлено в 11:15
Футбол

Клопп: «Только „Манчестер Сити“ может остановить „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заверил, что не концентрируется на ближайшем преследователе своей команды в АПЛ — «Манчестер Сити».
Обновлено в 14:03
Футбол

Состоялась презентация книги «Россия 2018»

В Digital October состоялась презентация книги «Россия 2018», сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Обновлено в 13:12
Футбол

Анчелотти: «Роналду не изменился»

Не думаю, что Роналду сильно изменился с тех пор, как я его тренировал.
Обновлено в 10:36
Футбол

Конте отказался возглавить «Боку Хуниорс»

Экс-главный тренер "Челси" Антонио Конте отказался возглавить аргентинскую "Боку Хуниорс", сообщает TyC Sports.
Обновлено в 13:19
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное