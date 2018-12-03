Футбол

Черышев вернулся к тренировкам в общей группе «Валенсии» после травмы
Чемпионат
06:48

Сегодня, 3 декабря, футболист впервые за долгое время принял участие в тренировке в общей группе команды. В нынешнем сезоне испанской Примеры Черышев принял участие в восьми матчах, в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу, а также получил 1 жёлтую карточку.
Чемпионат06:48

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Черышев восстановился после травмы и вернулся в основу «Валенсии»

РИА Новости07:28

Черышев приступил к тренировкам в общей группе

Евро-футбол.ру07:26

Черышев вернулся к тренировкам в общей группе

Спорт-Экспресс07:04

Черышев вернулся в общую группу «Валенсии»

Sport24.ru07:03

Черышев вернулся к тренировкам

News.ru07:00

Черышев вернулся к тренировкам в общей группе «Валенсии» после травмы

Чемпионат06:48

Черышев вернулся к тренировкам в общей группе «Валенсии»

Sports.ru07:22
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
Футбол

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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Леганес
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города, в пригороде Мадрида. Клуб основан в 1928 году, домашние матчи проводит на стадионе «Бутарке», вмещающем 8 000 зрителей. Лучшие годы клуба пришлись на конец 20-го и начало 21-го века, когда он на протяжении 11 лет подряд играл в Сегунде, втором дивизионе испанского футбола, ни до, ни после этого ему не удавалось подняться выше третьего по силе дивизиона. Лучших результатов в Сегунде «Леганес» добивался в сезонах 1995/96 и 1996/97, в которых занимал 8-е место. В сезоне 2015/16 «Леганес» занял 2 место в Сегунде и получил право участвовать Примере в следующем сезоне.
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