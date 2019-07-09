Российский полузащитник Денис Черышев начал подготовку к новому сезону в составе испанской «Валенсии», договорившейся о выкупе его контракта у «Вильярреала».

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