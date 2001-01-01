Футбол
Тилеманс открыл счёт, Черышев забил в ответЕвро-футбол.ру вчера в 16:11
Отборочный матч Евро-2020 Бельгия - Россия начался с обмена голами. На 14-й минуте Юри Тилеманс открыл счёт, а в следующей атаке Денис Черышев наказал Тибо Куртуа за самоуверенный контроль мяча у своих ворот. Счёт в матче Бельгия - Россия стал 1:1.
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