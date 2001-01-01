Черышев сравнял счет в матче сборных России и БельгииProstoProSport 16:04

Автором первого гола стал полузащитник «Монако» Юри Тилеманс, отличившийся на 14-й минуте. На 16-й минуте хавбек «Валенсии» Денис Черышев восстановил равновесие в счете.

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