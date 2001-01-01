Футбол

Черышев сравнял счет в матче сборных России и БельгииProstoProSport 16:04

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Автором первого гола стал полузащитник «Монако» Юри Тилеманс, отличившийся на 14-й минуте. На 16-й минуте хавбек «Валенсии» Денис Черышев восстановил равновесие в счете.
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