Футбол

Черышев рассказал о требовательности тренера «Валенсии»
Газета.Ru
15:51

Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев прокомментировал тренерскую работу нынешнего наставника "летучих мышей" Марселино Тораля, передает "Советский спорт". Хавбек уверен, что жесткие методы тренера оправдывают себя.
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