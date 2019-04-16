Футбол

Черышев провел 100-й матч в ПримереSoccer.ru 14 апреля в 17:18

Валенсия — Леванте
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, 14 апреля
Стадион «Месталья»
Санти Мина
2′
Кристиано Пиччини
Франсис Коклен
32′
Карлос Солер
33′
56′
Карлос Солер
Гонсалу Гедеш
57′
Санти Мина
63′
68′
Рохер Марти
Борха Майораль
69′
Антонио Луна
Мозес Саймон
Даниэль Парехо
Кевин Гамейро
72′
77′
Рубен Рочина
Энис Барди
Гонсалу Гедеш
Ли Кан Ин
78′
81′
Борха Майораль
Ли Кан Ин
83′
89′
Эрик Кабако
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провел 100-й матч в рамках чемпионата Испании. Юбилейной для российского хавбека стала игра против «Леванте». Больше всего Черышев провел игр за «Вильярреал» (61).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Черышев: победа над такими командами, как «Реал», всегда делает вас счастливым

Чемпионат06:26

Черышев: «Каждая игра — это как приз за те отрезки времени, когда я не мог наслаждаться футболом»

Sport24.ru07:06

Денис Черышев: «Каждая игра для меня – это как награда после тех сезонов, в которых я не мог наслаждаться футболом»

Спорт-Экспресс06:37

Черышев: «Каждый матч – награда после периода, когда я не мог наслаждаться игрой»

Евро-футбол.ру07:19

Черышев встретился с братьями Уизли

Soccer.ruвчера в 15:40

Черышев – девятый футболист из России, отыгравший 100 матчей в чемпионате Испании

ProstoProSport14 апреля в 15:38

Черышев проводит 100-й матч в примере

Sports.ru14 апреля в 15:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Авто

Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы

Обновлено в 08:26
Политика

Госдума приняла закон о надежном Рунете

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 04:26
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Обновлено в 07:03
Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A2 Core обойдется всего в $76

Обновлено вчера в 10:47
Общество

200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно

Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

В Турции не исключили внесения корректив в параметры С-400

Обновлено в 04:12
Общество

Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой

Вологодский городской суд во вторник, 16 апреля, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александры Ивановой), которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России).
Обновлено в 07:10
Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился.
Обновлено вчера в 14:03
Космос

Металл с небес: десятки лет в болота Мезенского района падали ступени ракет

С 1960-х большая часть Мезенского района вошла в зону, в которую должны падать ступени ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

В Японии в 130 км от АЭС «Иката» произошло извержение вулкана

Извержение одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо произошло на юго-западе Японии, в 130 километрах от АЭС "Иката".
Обновлено в 07:04
Здоровье

В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали

Председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Павел Зырянов прокомментировал Медиакорсети ситуацию: - По нашим данным, из 100 человек, записавшихся на прием к врачу с помощью электронной записи, до 30 не приходят по разным причинам.
Обновлено в 07:57
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Общество

На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 06:34
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Игры

Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине из-за местных законов

Издательство Warner Bros. отменило продажи Mortal Kombat 11 в Украине. По словам компании, такое решение принято «из-за местных законов».
Обновлено в 02:04
Политика

В новый состав Рады прошли бы партии Зеленского, Бойко, Порошенко,Тимошенко и Смешко

Согласно результатам опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля среди 2004 респондентов, проживающих в 129 населённых пунктах, подконтрольных властям, показал, что если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то 5%-ный барьер преодолели бы 6 партий.
Обновлено в 07:08
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Наука

В Севастополе найден тайный подземный ход

В Севастополе археологи обнаружили тайный подземный ход под четвертым бастионом, ранее неизвестный.
Обновлено вчера в 06:16
Футбол

Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей Фёдоров

Умер бывший генеральный директор московского «Динамо» Сергей Фёдоров.
Обновлено в 07:39
Игры

В России открылся ранний доступ к Dreams

Обновлено в 09:03
Политика

Путин одобрил проект ВСМ Москва-Петербург

В Кремле объяснили решение президента одобрить начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург, о котором сообщили СМИ.
Обновлено в 05:56
Спорт

Свидетель приняла компанию Кокорина и Мамаева за уголовную группировку

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с друзьями вели себя в кафе «Кофемания», как бандитская группировка из «девяностых».
Обновлено в 07:45
Экономика

ЦБ РФ зарегистрировал облигации Башкирской концессионной компании на 10 млрд рублей

БКК создавалась для строительства на условиях концессии транспортного коридора «Восточный выезд», соединяющего через Уфу, в том числе через новый мост через реку Уфу и подземный тоннель на спуске к реке, федеральные трассы М5 и М7.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Труп туриста, пропавшего 2 года назад, нашли прикованным к дереву

Обновлено в 09:22
Политика

В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

В Кремле не готовы комментировать информацию, появившуюся в ряде российских СМИ, о якобы подготовке указа, который предоставит возможность жителям Донбасса получать российские паспорта в упрощённом порядке.
Обновлено в 06:10
Политика

В Роскомнадзоре заявили о неэффективности системы блокировки Telegram

Существующая система блокировки Telegram не оказывает должного воздействия, но итоги подводить рано, Роскомнадзор продолжает работу в этом направлении, заявил глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Прокуратура Украины: бандиты не готовили покушение на Зеленского

В СМИ появилась информация, что бандиты готовились напасть на кандидата. По данным прокуратуры, инцидент не был связан с политиком.
Обновлено в 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное