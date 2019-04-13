Футбол

Черышев принял участие в победном матче «Валенсии» против «Леванте»Вести.Ru 14 апреля в 20:36

Валенсия — Леванте
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, 14 апреля
Стадион «Месталья»
Санти Мина
2′
Кристиано Пиччини
Франсис Коклен
32′
Карлос Солер
33′
56′
Карлос Солер
Гонсалу Гедеш
57′
Санти Мина
63′
68′
Рохер Марти
Борха Майораль
69′
Антонио Луна
Мозес Саймон
Даниэль Парехо
Кевин Гамейро
72′
77′
Рубен Рочина
Энис Барди
Гонсалу Гедеш
Ли Кан Ин
78′
81′
Борха Майораль
Ли Кан Ин
83′
89′
Эрик Кабако
В рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" на своей домашней арене принимала команду "Леванте". Хозяева поля добились победы со счетом 3:1. Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев отыграл все 90 минут матча.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Денис Черышев: Каждая игра – это подарок после сезонов, в которых я не мог наслаждаться футболом

Советский спорт07:17

Денис Черышев — о сотом матче в примере: «Каждая игра за „Валенсию“ для меня особенная»

Матч ТВ07:21

Денис Черышев: «Каждая игра для меня – это как награда после тех сезонов, в которых я не мог наслаждаться футболом»

Спорт-Экспресс06:37

Черышев: «Каждая игра — это как приз за те отрезки времени, когда я не мог наслаждаться футболом»

Sport24.ru07:06

Черышев: победа над такими командами, как «Реал», всегда делает вас счастливым

Чемпионат06:26

«Валенсия» — «Леванте». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч чемпионата Испании 14 апреля 2019 года

LiveSport.ru13 апреля в 07:29

«Валенсия» – «Леванте»: левантийское дерби

Все про Спорт ру13 апреля в 03:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 07:55, Ашберн
Общество

Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО

Обновлено в 07:10
Футбол

Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата Италии

В матче серии А против «Аталанты» голкипер «Эмполи» Бартоломей Драговский сделал 17 спасений.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

ГП Украины обвинила Порошенко в торможении дела «майдана»

В украинской Генпрокуратуре заявили, что президент Петр Порошенко несет личную ответственность за то, что пять лет спустя уголовные дела по событиям "майдана" 2014 года так и не расследованы до конца и не доведены до судебных вердиктов.
Обновлено в 06:43
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Культура

Аксенов раскритиковал название крымского фестиваля

Глава Крыма Сергей Аксенов упрекнул организаторов фестиваля «Таврида-ARTRUSSIA» в использовании иностранного языка.
Обновлено в 06:55
Политика

Госдума приняла закон о суверенном интернете

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено в 04:26
Авто

Volkswagen Touareg получил новую комплектацию в России

Обновлено в 06:07
Происшествия

Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Политика

Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на 47 процентов.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку

Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
Обновлено в 00:22
Политика

В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до Петербурга

Президент Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, руководствуясь при этом соображениями целесообразности.
Обновлено в 05:30
Политика

Аэропорт столицы Карелии потерял имя «Бесовец»

Воздушная гавань столицы Республики Карелия потеряла своё необычное название «Бесовец».
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Саратовской области подросток выстрелил из пневматики в школьницу

Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии

Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

Орловцам, стрелявшим из пневматики по детям, предъявлено обвинение

В Орле расследуют дело отморозков, стрелявших из пневматики по детям.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Авто

Geely Auto выходит на новый этап развития на Шанхайском автосалоне

Презентация новой линейки демонстрирует разнообразие автомобильных продуктов компании, а также переход Geely на новый этап своего развития.
Обновлено в 04:55
Экономика

Арбитраж обязал Россию выплатить ПАО «Укрнафта» более $44 млн

Международный арбитражный суд принял решение взыскать с России в пользу ПАО «Укрнафта» более $44 млн компенсации за утрату имущества в Крыму.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Резко постаревшая Хлебникова вышла в свет после смерти мужа

На днях Хлебникова, которая после смерти своего мужа редко появляется на публике, посетила юбилейный концерт своего друга Александра Пескова.
Обновлено в 07:16
Политика

Суд в Киеве «освободил» блогера Анатолия Шария из-под заочного ареста

Речь идет о деле, расследование которого было открыто еще в мае 2011 года, после стрельбы с участием Шария в ресторане MacDonalds в Киеве.
Обновлено в 05:59
Авто

Lexus презентовал первый в своей истории минивэн Lexus LM

В рамках автосалона в Шанхае был представлен минивэн Lexus LM, новинка представляет собой перелицованный Toyota Alphard.
Обновлено в 01:55
Спорт

Свидетель приняла компанию Кокорина и Мамаева за уголовную группировку

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с друзьями вели себя в кафе «Кофемания», как бандитская группировка из «девяностых».
Обновлено в 07:45
Футбол

Кирьяков: «Не исключаю, что „Аякс“ сотворит ещё одну сенсацию»

"Реал" ведь сыграл с "Аяксом" в открытый футбол, и мы видели, как молодежь неслась в свободные зоны, брала игру на себя.
Обновлено в 07:05
Политика

У дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Обновлено в 03:53
Политика

Савченко после освобождения обратилась к украинцам

Сразу после освобождения из-под стражи Надежда Савченко поговорила с журналистами, прокомментировав ситуацию со своим арестом.
Обновлено вчера в 23:58
Авто

Проезд Аурусов Владимира Путина сняли на видео

На открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье президент России Владимир Путин прибыл на отечественном лимузине Aurus.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Ани Лорак презентовала новый клип

Вернувшись с гастролей по России, Ани Лорак сразу взялась за съемки клипа к своей песне «Я тебя ждала».
Обновлено в 07:23
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар

Обновлено в 02:30
Экономика

Официально отменили три налоговых декларации

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование

Выяснилось, что таким образом ему отомстили изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное