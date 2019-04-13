Черышев принял участие в победном матче «Валенсии» против «Леванте»Вести.Ru 14 апреля в 20:36

В рамках 32-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" на своей домашней арене принимала команду "Леванте". Хозяева поля добились победы со счетом 3:1. Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев отыграл все 90 минут матча.

Черышев принял участие в победном матче «Валенсии» против «Леванте»

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