Черышев попал в заявку «Валенсии» на ответный матч с «Краснодаром»Евро-футбол.ру 10:06

"Валенсия" объявила заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром". В списке присутствует российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев.

Черышев попал в заявку «Валенсии» на ответный матч с «Краснодаром»

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