Футбол

Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед»
Спорт-Экспресс
07:31

Валенсия — Манчестер Юнайтед
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Месталья»
"Валенсия" опубликовала заявку на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед". В состав испанской команды включен полузащитник сборной России Денис Черышев.
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