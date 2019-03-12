Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Краснодаром»Нева Спорт вчера в 12:25

Российский полузащитник футбольного клуба «Валенсия» Денис Черышев был включен в заявку на ответный матч с «Краснодаром». Игра состоится в рамках 1/8 финала Лиги Европы в четверг, 14 марта. Напомним, в первом матче «Краснодар» уступил со счётом 2:1, игра проходила в Валенсии на стадионе «Месталья».

Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Краснодаром»

Происшествия Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.

Происшествия В Шереметьево самолет зацепил крылом мачту освещения В московском аэропорту Шереметьево грузовой самолет Boeing 747 зацепил краем крыла мачту освещения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Происшествия Возгорание на газопроводе в ХМАО прекратилось Газ на участке газопровода в районе поселка Сосновка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) полностью выгорел, в ближайшее время начнутся восстановительные работы.

Общество Антитабачная концепция внесена в правительство «Надо сказать, что антитабачная концепция, или концепция осуществления госполитики в области противодействию табака, уже внесена в правительство», — цитирует Салагая «РИА Новости».

Политика Конгрессмены США приняли два закона для противодействия России Палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на противодействие России.

Общество «Ъ»: контроль за поставками продуктов в госучреждения могут ужесточить Контроль за поставками продуктов в госучреждения соцсферы может быть ужесточен из-за массовой вспышки дизентерии в московских детских садах.

Экономика Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян В декабре 2018 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать (цитата по «Интерфаксу»).

Общество Названы регионы с самой большой численностью населения Москва стала абсолютным лидером по численности населения среди российских регионов, сообщил RT со ссылкой на данные Росстата.

Политика Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым, рассказал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Политика В Калифорнии будет введен мораторий на смертную казнь Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом намерен объявить в штате мораторий на смертную казнь.

Политика США отказались приостановить полеты Boeing 737 MAX Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказалось приостановить эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX 8 после двух авиакатастроф.

Происшествия На западе Москвы изнасиловали двух женщин На западе Москвы изнасиловали и ограбили двух женщин.

Происшествия В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.

Армия и оружие Роскосмос откладывает на лето запуск спутников «Гонец-М» Причиной стало отсутствие необходимых комплектующих, которые поставляли украинские предприятия, пояснил источник агентства РИА "Новости" в ракетно-космической отрасли.

Происшествия У студента в петербургской парадной отобрали почти миллион рублей Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленники связали молодого человека пластиковыми хомутами, после чего забрали у него сумку, в которой находилось около 950 тыс. рублей, принадлежащих отцу студента.

Политика В ООН рассказали об «атмосфере запугивания» на Украине В преддверии выборов президента страны на Украине царит «атмосфера запугивания», которая не позволяет гражданам открыто выражать несогласие с политикой действующей власти.

Происшествия В Кузбассе начальника районного ГИБДД подозревают во взятке 11 марта 2019 года подозреваемых задержали во время получения взятки, сумма которой составила 80 тысяч рублей.

Происшествия Дело возбудили против медцентра в Барнауле после неудачной пластики В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении частной медицинской клиники, где частично изуродовали лицо пациентке.

Политика Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit Парламент Великобритании проголосовал против соглашения премьер-министра страны Терезы Мэй с Евросоюзом по условиям Brexit.