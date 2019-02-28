Футбол
Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Бетисом»Спорт-Экспресс вчера в 15:51
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев попал в заявку команды на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании против "Бетиса", сообщает официальный Твиттер клуба.
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Валенсия - Бетис. Прогноз на матч кубка Испании: Валенсия порадует домашней победой
Sport-place26 февраля в 04:05
«Работал без особенного блеска» – испанские СМИ об игре Черышева с «Леганесом»
ИноПроСпорт26 февраля в 06:00
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