Футбол

Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Уэской»
Советский спорт
05:19

Валенсия в рамках 17-го тур испанской примеры сегодня примет Уэску в 14:00 мск. В составе Валенсии с первых минут на поле выйдет российский полузащитник Денис Черышев.
Советский спорт05:19

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Черышев включен в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Уэской»

Sport24.ru05:37

Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Уэской»

Советский спорт05:19

Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» на матч против «Уэски»

Матч ТВ05:14

Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» на матч против «Уэски»

Sportbox.RU05:14

Черышев — в стартовом составе «Валенсии» на матч с «Уэской»

Чемпионат05:08

«Валенсия» - «Уэска»: Черышев сыграет в стартовом составе

Спорт-Экспресс05:03

«Валенсия» - «Уэска»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Евро-футбол.ру05:31
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Футбол

«Ювентус» одолел «Рому» на «Альянц Стэдиум»

Обновлено вчера в 16:24
Футбол

«Манчестер Юнайтед» забил пять мячей впервые после ухода Фергюсона

«Манчестер Юнайтед» впервые забил пять мячей в чемпионате Англии после ухода тренера Алекса Фергюсона.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол

Известный грубостью футболист «Реала» потребовал уважения

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал свист трибун в свой адрес во время финального матча клубного чемпионата мира с «Аль-Айном».
Обновлено в 05:42
Футбол

Фалькао: «Резервисты „Монако“ не справляются, нам нужны новички»

Форвард «Монако» Радамель Фалькао выразил мнение, что команде в зимнее трансферное окно требуется основательно укрепить состав.
Обновлено в 00:54
Футбол

Сульшер заинтересован в приглашении Витселя в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель по-прежнему находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», несмотря на уход с поста главного тренера Жозе Моуринью.
Обновлено в 05:12
Футбол

«Зенит» опубликовал фото Кришито и Ригони

«Зенит» в Twitter на итальянском языке пожелал болельщикам доброго утра, опубликовав фотографию с защитником «Дженоа» Доменико Кришито и полузащитником «Аталанты» Эмилиано Ригони.
Обновлено в 02:41
Футбол

Месси стал абсолютным рекордсменом по результативности

Обновлено вчера в 14:53
Футбол

Модрич: «Это был незабываемый год для меня. Не могу просить большего»

Этот год всегда будет занимать особе место в моей жизни, не могу просить большего.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол

Ковач выиграл 5 матчей подряд в бундеслиге впервые в карьере

47-летний специалист впервые в карьере выиграл 5 матчей подряд в чемпионате Германии.
Обновлено вчера в 15:32
Футбол

Сарри: «Догнать „Ливерпуль“ было нереально с самого начала сезона»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Лестера» (0:1) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Обновлено вчера в 13:08
Футбол

Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что его клуб находится в кризисе. Сегодня "Милан" уступил дома "Фиорентине" (0:1).
Обновлено вчера в 16:50
Футбол

Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Обновлено вчера в 16:37
Футбол

Юмтити вернется к тренировкам 30 декабря

Француз, восстанавливающийся после травмы колена, вернется к тренировкам 30 декабря.
Обновлено в 05:05
Футбол

Томас Тухель: «„ПСЖ“ должен был забивать гола четыре»

Должны были забивать гола четыре. Но игру контролировали полностью и заслужили победу.
Обновлено в 01:10
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Жорди Альба — о новом контракте: «Все зависит не только от меня, но и от «Барселоны»

Обновлено в 04:35
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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Эсекьель Гарай
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, центральный защитник футбольного клуба «Валенсия» и национальной сборной Аргентины. Ещё в «Расинге» зарекомендовал себя как хороший исполнитель пенальти и штрафных ударов.
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