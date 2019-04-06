Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Райо Вальекано»Sportbox.RU 12:20

«Райо Вальекано» на своем поле примет «Валенсию» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев начнет встречу в стартовом составе.

Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Райо Вальекано»

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