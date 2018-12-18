Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев вошел в рейтинг 100 лучших футболистов мира 2018 года, сообщает "Советский спорт". В первой части рейтинга, опубликованной газетой The Guardian, россиянин занял 87-е место.

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Черышев попал в сотню лучших футболистов мира по версии The Guardian

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