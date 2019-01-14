Еще один мяч оказался на счету Феррана Торреса. Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на поле на 86-й минуте второго тайма. Напомним, что в первой встрече 1/8 финала Кубка Испании, которая состоялась в Хиконе, "Спортинг" сумел одержать победу со счетом 2:1.

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