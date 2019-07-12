Футбол
Черышев подписал контракт с «Валенсией» с отступными в 80 млн евроСпорт день за днем 08:51
«Валенсия» подписала контракт с полузащитником сборной России Денисом Черышевым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до июня 2022 года и предусматривает отступные в размере 80 млн евро.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Туве объявлен траур по погибшим на реке Шуй
При попытке пересечь реку Шуй перевернулся УАЗ с людьми. Девять человек, в том числе семь детей, погибли.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В российском городе расстреляли полицейских
В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено в 07:39
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12
Общество
Из-за пожаров в лесах Иркутской области ввели режим ЧС
Накануне, 11 июля, в Иркутской области потушили 15 лесных пожаров площадью 4,7 тысячи гектаров.
Обновлено в 05:02
Здоровье
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
Обновлено в 09:38
Футбол
«Барселона» купила Гризманна у «Атлетико» за €120 млн
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено в 11:52
Политика
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Экономика
Минтруд установил МРОТ на 2020 год
Размер МРОТ в 2020 году Закон гласит, что МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено в 04:27
Кино
Экранизация игры Mortal Kombat выйдет с «взрослым» рейтингом
Обновлено в 09:18
Общество
Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву
Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.
Обновлено в 09:08
Политика
Россия назвала новые санкции США бессмысленными
«Вашингтонским политикам пора задуматься, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры, которые не только демонстрируют всему миру их неспособность повлиять на Москву, но и вредят собственным избирателям», — говорится в заявлении на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 08:40
Политика
В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Дочь Алсу выпустила клип с соперником по «Голосу» Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выпустила дебютный клип на песню «Эта любовь». Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.
Обновлено в 11:31
Экономика
ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии
ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Обновлено в 00:30
Здоровье
Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца
Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
В Сети появился снимок юного Галкина с Пугачевой и Орбакайте
На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой появился снимок, на котором можно увидеть молодого телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 00:56
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Политика
В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине
Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 11:36
Экономика
Правительство России одобрило законопроект либерализации ОСАГО
Правительство России одобрило законопроект либерализации ОСАГО, направленный на индивидуализацию тарифов для конкретного страхователя, а также создание условий для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы
Российские и британские эксперты обнаружили в официальном докладе миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химоружия в Сирии по инциденту в сирийской Думе множество нестыковок и пробелов.
Обновлено в 10:22
Авто
Названы топ-5 новинок, которые появятся в России в этом году
Специалисты назвали пять моделей, которые появятся на российском рынке до конца текущего года.
Обновлено в 09:18