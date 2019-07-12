Футбол

Черышев подписал контракт с «Валенсией» с отступными в 80 млн евроСпорт день за днем 08:51

«Валенсия» подписала контракт с полузащитником сборной России Денисом Черышевым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до июня 2022 года и предусматривает отступные в размере 80 млн евро.
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Черышев: «Давайте добьемся еще большего успеха вместе!»

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Денис Черышев — о контракте с «Валенсией»: «Давайте вместе добьемся еще большего успеха!»

Матч ТВ08:30
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Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
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Накануне, 11 июля, в Иркутской области потушили 15 лесных пожаров площадью 4,7 тысячи гектаров.
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Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
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Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
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Размер МРОТ в 2020 году Закон гласит, что МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
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Экранизация игры Mortal Kombat выйдет с «взрослым» рейтингом

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Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву

Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.
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Политика

В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
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Шоу-бизнес

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ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии

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Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено вчера в 06:24
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Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
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На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой появился снимок, на котором можно увидеть молодого телеведущего Максима Галкина.
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Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
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Названы топ-5 новинок, которые появятся в России в этом году

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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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