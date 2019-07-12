«Валенсия» подписала контракт с полузащитником сборной России Денисом Черышевым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до июня 2022 года и предусматривает отступные в размере 80 млн евро.

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Черышев подписал контракт с «Валенсией» с отступными в 80 млн евро

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