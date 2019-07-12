Футбол

Черышев подписал контракт с «Валенсией»Коммерсантъ 09:12

28-летний полузащитник сборной России Денис Черышев подписал с «Валенсией» контракт до июня 2022 года. Как сообщает официальный сайт испанской команды, в соглашении прописан пункт об отступных в размере €80 млн.
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Дмитрий Черышев заявил, что сын не сомневался перед подписанием контракта с «Валенсией»

ТАСС09:13

Рекордные отступные в контракте форварда сборной России

Чемпионат13:00

«Валенсия» официально завершила сделку по Черышеву

Советский спорт08:18

Черышев: «Давайте добьемся еще большего успеха вместе!»

Sport24.ru09:12

Черышев подписал контракт с «Валенсией» с суммой отступных в 80 млн евро

РИА Новости08:08

Черышев поблагодарил «Вильярреал»

Спорт-Экспресс08:47

Денис Черышев — о контракте с «Валенсией»: «Давайте вместе добьемся еще большего успеха!»

Матч ТВ08:30
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:55, Ашберн
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Музыка

Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено в 12:16
Футбол

Фернандо: «Уважаем „Сочи“, но сыграем только на победу»

Полузащитник «Спартака» Фернандо высказался о предстоящем матче первого тура РПЛ против «Сочи».
Обновлено в 09:43
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы задержан в Новой Москве

Обновлено в 14:16
Футбол

«Парма» арендовала у «Зенита» Эрнани

Обновлено в 14:36
Политика

Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

НАТО отреагировало на поставки С-400 в Турцию

Обновлено в 09:31
Наука

Как можно улучшить состояние сердца, рассказали учёные

Учёные из Университета Дьюка рассказали, как можно улучшить состояние сердца и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 11:56
Футбол

«Атлетико» подаст на «Барселону» в суд из-за трансфера Гризманна

Обновлено в 10:51
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Норвегия раньше России «услышала» взрыв К-141 «Курск»

Обновлено в 06:07
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Политика

Конгресс США ограничил Трампа в праве начать войну с Ираном

Палата представителей Конгресса США приняла поправку, ограничивающую право президента страны Дональда Трампа самостоятельно принимать решение о начале военных действий против Ирана.
Обновлено в 14:35
Политика

Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко

Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.
Обновлено в 07:24
Общество

Когда исчезнут самые массовые профессии в России

Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет

Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники «Ведомостей» в «Единой России» связывали то, что на выборы в Мосгордуму действующие депутаты – члены «Единой России» – пошли самовыдвиженцами.
Обновлено в 10:27
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Обновлено в 05:08
Политика

Ярош призвал «упаковать десяток итальянцев»

Бывший глава запрещенной в России экстремистской праворадикальной группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош, ныне представляющий партию «Свобода», призвал украинских правоохранителей и патриотов-предпринимателей хватать итальянцев и россиян.
Обновлено в 14:11
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Футбол

«Ростов» объявил о переходе вратаря «Зенита»

Голкипер петербургского «Зенита» Егор Бабурин стал футболистом «Ростова».
Обновлено в 13:43
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика

В Чечне переименуют родовое село Кадыровых

Напомним, с предложением о переименовании села Центарой в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в конце мая 2019 года выступили жители села.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Футбол

CAS оставил в силе 10-летнее отстранение «Скендербеу» от еврокубков

В конце марта 2018 года УЕФА отстранил «Скендербеу» от еврокубков на 10 лет и обязал выплатить штраф в размере € 1 млн.
Обновлено в 13:42
Общество

Мигранты захватили Пантеон в Париже

Сотни мигрантов заняли помещение Пантеона, расположенного в Париже в пятом округе, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 14:34
Происшествия

В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка

Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
Происшествия

В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки

Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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