Футбол
Черышев подписал контракт с «Валенсией»Коммерсантъ 09:12
28-летний полузащитник сборной России Денис Черышев подписал с «Валенсией» контракт до июня 2022 года. Как сообщает официальный сайт испанской команды, в соглашении прописан пункт об отступных в размере €80 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:55, Ашберн
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Музыка
Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено в 12:16
Футбол
Фернандо: «Уважаем „Сочи“, но сыграем только на победу»
Полузащитник «Спартака» Фернандо высказался о предстоящем матче первого тура РПЛ против «Сочи».
Обновлено в 09:43
Футбол
«Парма» арендовала у «Зенита» Эрнани
Обновлено в 14:36
Политика
Зеленский поручил заняться возвращением осужденного в Италии украинца
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре Украины заняться вопросом возвращения на родину бойца Нацгвардии Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
НАТО отреагировало на поставки С-400 в Турцию
Обновлено в 09:31
Наука
Как можно улучшить состояние сердца, рассказали учёные
Учёные из Университета Дьюка рассказали, как можно улучшить состояние сердца и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
Норвегия раньше России «услышала» взрыв К-141 «Курск»
Обновлено в 06:07
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Политика
Конгресс США ограничил Трампа в праве начать войну с Ираном
Палата представителей Конгресса США приняла поправку, ограничивающую право президента страны Дональда Трампа самостоятельно принимать решение о начале военных действий против Ирана.
Обновлено в 14:35
Политика
Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко
Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.
Обновлено в 07:24
Общество
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет
Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники «Ведомостей» в «Единой России» связывали то, что на выборы в Мосгордуму действующие депутаты – члены «Единой России» – пошли самовыдвиженцами.
Обновлено в 10:27
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Политика
Ярош призвал «упаковать десяток итальянцев»
Бывший глава запрещенной в России экстремистской праворадикальной группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош, ныне представляющий партию «Свобода», призвал украинских правоохранителей и патриотов-предпринимателей хватать итальянцев и россиян.
Обновлено в 14:11
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Футбол
«Ростов» объявил о переходе вратаря «Зенита»
Голкипер петербургского «Зенита» Егор Бабурин стал футболистом «Ростова».
Обновлено в 13:43
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика
В Чечне переименуют родовое село Кадыровых
Напомним, с предложением о переименовании села Центарой в Ахмат-Юрт в честь первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в конце мая 2019 года выступили жители села.
Обновлено в 13:19
Футбол
CAS оставил в силе 10-летнее отстранение «Скендербеу» от еврокубков
В конце марта 2018 года УЕФА отстранил «Скендербеу» от еврокубков на 10 лет и обязал выплатить штраф в размере € 1 млн.
Обновлено в 13:42
Общество
Мигранты захватили Пантеон в Париже
Сотни мигрантов заняли помещение Пантеона, расположенного в Париже в пятом округе, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 14:34
Происшествия
В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка
Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18