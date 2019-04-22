Черышев поблагодарил болельщиков за поддержкуRT на русском 15:25

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев, получивший травму колена, поблагодарил болельщиков за слова поддержки.

Экономика ЦБ планирует реже проверять банки Как сообщает портал «Banki.ru», в 2018 году ЦБ провел 120 скоординированных проверок финансовых групп и банков.

Кино Первый трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым появился в Сети Кинокомпания Central Partnership опубликовала на просторах видеохостинга YouTube трейлер фильма «Герой», главного героя в котором сыграл российский актер Александр Петров.

Экономика Гендиректор СМИ2 покинет свой пост В связи с предложением холдинга "Финам" генеральный директор СМИ2 Анна Иванова покинет свой пост.

Происшествия Внедорожник столкнулся с машиной скорой помощи на востоке Москвы Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля скорой помощи вечером 22 апреля в московском районе Вешняки, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Политика Медведев прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в фейсбуке прокомментировал победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Футбол «Челси» не смог обыграть «Бернли» В матче 35-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли".

Футбол Гендиректор «Локомотива» прокомментировал инциденты с футболистами Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе выразил свое отношение к скандальным инцидентам с участием российских футболистов, передает "Матч ТВ".

Происшествия Швейцарские полицейские задержали напавших на генконсульство Турции Полиция швейцарского Цюриха задержала троих молодых людей, совершивших нападение на генконсульство Турции, - сообщили в муниципальной полиции.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязла роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Происшествия Появилось видео нового взрыва в столице Шри-Ланки В Сети появилось видео контролируемого взрыва в столице Шри-Ланки Коломбо, который произошел недалеко от церкви Святого Антония, где накануне погибли десятки человек.

Политика Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма Первый украинский президент Леонид Кравчук в беседе с РИА Новости Крым оценил предварительные итоги ЦИК страны, согласно которым во втором туре выборов главы государства лидирует Владимир Зеленский.

Экономика «Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии "Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.

Политика Глава поддержавшей Порошенко Львовской области ушел в отставку Свой пост Синютка занимал с декабря 2014 г. Согласно данным ЦИК, Львовская область единственная на Украине, где лидирует Порошенко: после обработки 97,8% протоколов участковых избиркомов за него проголосовало более 62,83% избирателей области.

Спорт Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".

Гаджеты В Сети появились изображения флагманского смартфона Meizu 16s В Сети появились изображения нового флагманского смартфона Meizu 16s, на которых указана российская цена.

Футбол Вермален вернулся в общую группу «Барселоны» Сообщается, что бельгиец вернулся к тренировкам в общей группе футболистов команды.

Политика Что известно о супруге избранного президента Украины Елене Зеленской Пока украинский ЦИК подводит итоги второго тура президентских выборов, на Украине и в России активно обсуждают будущую первую леди страны Елену Зеленскую.

Шоу-бизнес Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".

Экономика Президент внес приятные изменения по транспортному налогу Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Экономика Фондовый рынок США начал неделю со снижения индексов Основные индексы фондового рынка США открыли первые торги на неделе в «красной зоне», 22 апреля передает агентство Reuters.

Политика США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.

Общество В большинстве регионов России сократилось население За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.